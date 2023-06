Des milliers de migrants détenus à la frontière libyenne dans le cadre de la répression en cours, rapportent des militants

Des milliers de migrants, principalement des Égyptiens, ont été appréhendés et rassemblés à la frontière libyenne, selon des militants, dans le cadre de la répression continue de la Libye contre les migrants.

Des raids récents sur des entrepôts de trafiquants dans la ville orientale de Musaid et dans d’autres régions ont abouti à la détention de ces personnes.

Les migrants ont été arrêtés lors de raids au cours des deux derniers jours dans des entrepôts de trafiquants dans la ville frontalière de Musaid et dans d’autres régions de l’est de la Libye, a déclaré Tarik Lamloum, un militant de l’Organisation Belaady pour les droits de l’homme.

La Libye est le principal point de transit pour les migrants d’Afrique et du Moyen-Orient qui tentent de se rendre en Europe. Le pays a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. La Libye, riche en pétrole, a été gouvernée pendant la majeure partie de la dernière décennie par des gouvernements rivaux dans l’est et l’ouest de la Libye, chacun soutenu par un éventail de les milices et les gouvernements étrangers.

Les trafiquants d’êtres humains ont profité du chaos en Libye et ont fait passer clandestinement des migrants à travers la longue frontière du pays avec six nations. Ils embarquent ensuite des migrants désespérés à la recherche d’une vie meilleure en Europe dans des canots pneumatiques mal équipés et d’autres navires dans des voyages risqués sur la périlleuse route de la mer Méditerranée centrale.

Lamloum et un autre groupe local, al-Abreen, qui aide les migrants en Libye, ont estimé que plus de 6 000 migrants ont été retenus à la frontière. La plupart des migrants sont des Égyptiens qui ont été emmenés au hangar douanier du point de passage de Musaid avec l’Égypte, en attendant leur expulsion vers leur pays d’origine, ont-ils déclaré.

La direction de la sécurité de Benghazi, qui supervise les forces de police, a signalé les raids sur les migrants à Musaid mais n’a pas donné plus de détails. Il a également déclaré avoir arrêté cinq trafiquants présumés, dont quatre Libyens et des Bengals, sur un bateau à destination de l’Europe transportant huit autres Bengalis.

Un porte-parole des forces du commandant militaire Khalifa Hifter, qui contrôlent l’est de la Libye, n’a pas répondu aux appels téléphoniques et aux messages sollicitant des commentaires.

Al-Abreen a publié des images montrant un grand nombre de migrants gardés par des agents de sécurité, alors qu’ils marchaient à pied vers le point de passage de Musaid. D’autres images montrent des dizaines de migrants qui auraient été libérés d’un entrepôt de trafiquants.

Esreiwa Salah, une militante d’al-Abreen, a qualifié de « tragique » la situation dans le hangar où les migrants sont détenus.

« La situation est mauvaise et tragique », a-t-il déclaré au téléphone depuis Benghazi. « La zone n’est pas équipée (pour accueillir des migrants détenus). »

De nombreux migrants égyptiens ont été libérés et expulsés vers l’Égypte vendredi, selon Mahdi el-Omda, un ancien législateur égyptien qui, avec d’autres anciens des tribus de la ville de Matrouh, dans l’ouest de l’Égypte, a négocié la libération des migrants avec les autorités libyennes à Musaid.

Les migrants détenus comprennent des Syriens, des Soudanais, des Pakistanais et des Bengals qui sont entrés légalement en Libye au fil des ans via l’aéroport de Benina dans la ville orientale de Benghazi, a déclaré Lamloum.

Les autorités ont rassemblé au moins 400 autres migrants du Pakistan et du Bangladesh de l’est de la Libye et les ont emmenés au centre de détention de Qanfouda où ils attendent leur expulsion, a déclaré Lamloum.

La campagne dans l’est de la Libye intervient alors que les raids se poursuivent dans les villes de l’ouest du pays contre les migrants à la suite d’affrontements entre migrants nigériens et soudanais dans la ville de Zuwara. La diffusion d’une vidéo en avril montrant des migrants torturant et assassinant un ressortissant libyen a également alimenté le sentiment anti-migrants, selon un rapport interne de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Des raids de drones ont été effectués sur ce que le gouvernement de la capitale Tripoli a qualifié d’entrepôts de trafic dans les villes de Zawiya et Maya, principales plaques tournantes pour les migrants et la contrebande de carburant dans l’ouest de la Libye, ont indiqué des responsables.

Le rapport du HCR, consulté par l’Associated Press, indique que la répression contre les migrants à Tripoli et dans d’autres villes occidentales a entraîné la détention de 1 800 migrants au cours du mois dernier. La plupart d’entre eux ont été transférés dans des centres de détention pour migrants gérés par le gouvernement ou étaient en train de quitter d’autres établissements, a indiqué le HCR.

Ces centres de détention pour migrants sont en proie à des abus, notamment du travail forcé, des passages à tabac, des viols et de la torture – des pratiques qui constituent des crimes contre l’humanité, selon des enquêteurs mandatés par l’ONU.

Le rapport de l’ONU s’attend à ce que la répression contre les migrants « continue de s’étendre et de cibler davantage de zones à Tripoli et au-delà ».