Des milliers de migrants découragés sont bloqués au Niger en raison de la fermeture des frontières suite au coup d’État

NIAMEY, Niger (AP) — Après avoir traversé le désert pendant trois mois et vu d’autres migrants mourir en mer dans sa tentative ratée d’atteindre l’Europe, Sahr John Yambasu a renoncé à traverser la Méditerranée et a décidé de rentrer chez lui.

Le Sierra-léonais de 29 ans est arrivé au Niger en juin lors de son voyage de retour, mais des responsables des Nations Unies ont déclaré qu’il avait dû attendre que les centres de migrants bondés se vident avant de pouvoir être rapatrié.

Puis des soldats mutins ont renversé le président du Niger quelques semaines plus tard, entraînant des tensions régionales et la fermeture des frontières. Yambasu était pris au piège.

Il fait partie des quelque 7 000 migrants découragés qui tentent de rentrer chez eux ailleurs en Afrique et qui, selon les estimations de l’ONU, sont bloqués au Niger depuis fin juillet, lorsque des membres de la garde présidentielle ont renversé le président démocratiquement élu du pays, Mohamad Bazoum. La junte nigérienne a fermé son espace aérien et les pays de la région ont fermé les passages frontaliers dans le cadre des sanctions économiques et de voyage, ce qui rend difficile le départ des personnes.

Le Niger est une route importante à la fois pour les Africains qui tentent d’atteindre la Libye comme point de départ pour traverser la Méditerranée vers l’Europe et pour ceux qui rentrent chez eux avec l’aide des Nations Unies.

Yambasu et d’autres comme lui ne savent pas quand ils pourront partir.

« Je me sens triste parce que c’est un pays auquel je n’appartiens pas. Ce n’est pas facile », a déclaré Yambasu.

Racontant son histoire, il a dit qu’il avait quitté la Sierra Leone en juin à cause des troubles politiques et qu’il espérait rejoindre l’Allemagne. Il a traversé la région en voiture jusqu’à son arrivée en Libye, où il est monté à bord d’un bateau avec quelque 200 autres migrants. Le bateau a passé des jours en mer, et des personnes sont mortes à bord avant d’être intercepté par les garde-côtes libyens et ramené en Libye.

Cela lui suffisait et il rentra chez lui. Aidé par des groupes d’aide, il est parvenu jusqu’au Niger mais n’a pas pu aller plus loin.

Les responsables de l’ONU estiment qu’environ 1 800 personnes dans la situation difficile de Yambasu vivent dans les rues du Niger parce que les centres gérés par l’Organisation internationale pour les migrations sont trop bondés pour en accueillir plus. Les centres accueillent environ 5 000 personnes qui tentent de rentrer chez elles.

L’agence des Nations Unies avait aidé environ 1 250 personnes par mois à rentrer dans leur pays cette année. Mais la fermeture des frontières et de l’espace aérien l’a obligée à suspendre temporairement les retours et ses centres sont désormais bloqués à 14% de surcapacité, a déclaré Paola Pace, chef de mission par intérim de l’agence au Niger.

« Cette situation pose des défis aux migrants car les migrants séjournant dans ces centres peuvent subir un stress et une incertitude accrus avec des perspectives limitées de retour volontaire et des installations déjà surpeuplées », a-t-elle déclaré.

Le rythme craint que le blocage du transit des Africains cherchant à rentrer chez eux puisse accroître l’exploitation des personnes vulnérables par les trafiquants et les passeurs qui se concentrent normalement sur les personnes essayant de migrer vers l’Europe.

Les abris aident les personnes qui rentrent chez elles, plutôt que les migrants potentiels qui se dirigent vers l’Europe – un flux du nord qui a vu plus de 100 000 personnes traverser la Méditerranée centrale vers l’Italie jusqu’à présent cette année, selon le ministère italien de l’Intérieur.

COOPI, un groupe d’aide italien qui abrite des migrants dans la ville d’Assamakka, dans le nord du Niger, près de la frontière avec l’Algérie, a déclaré que depuis le coup d’État, 1 300 personnes supplémentaires sont entrées dans son centre pour tenter de rentrer chez elles.

COOPI aide l’ONU à accueillir des personnes, mais a averti qu’elle manquera de nourriture et d’eau si les frontières ne s’ouvrent pas bientôt.

Non seulement les migrants ne peuvent pas partir, mais les groupes d’aide ne sont pas en mesure d’apporter de la nourriture et des fournitures médicales.

Morena Zucchelli, chef de mission de COOPI au Niger, a déclaré qu’elle ne disposait que de suffisamment de stocks alimentaires pour durer jusqu’à la fin août et que son financement s’épuiserait fin septembre.

« Si la situation ne change pas … nous ne pouvons pas garantir que les choses continueront de fonctionner », a-t-elle déclaré.

Avant le coup d’État, le Niger travaillait avec l’Union européenne pour tenter de ralentir le flux de migrants vers le nord vers la Libye et l’Algérie. L’UE devait fournir plus de 200 millions de dollars au Niger pour l’aider à relever les défis sécuritaires, socio-économiques et migratoires.

On ne sait pas dans quelle mesure les nouveaux chefs militaires seront coopératifs avec l’UE, qui a maintenant gelé l’aide au Niger. Anitta Hipper, porte-parole de la Commission européenne, n’a pas pu dire mardi si la coopération en matière de migration avait été suspendue, affirmant seulement que l’UE continuerait à « surveiller et évaluer la situation ».

Momo Kmulbah est un autre de ceux qui essaient de rentrer chez eux, pour lui au Libéria. Il dit que beaucoup d’entre eux n’ont nulle part où se tourner pour obtenir de l’aide. Il dit que les responsables de l’ONU lui ont dit d’être patient.

L’homme de 36 ans dort sur le trottoir de la capitale du Niger, Niamey, avec ses deux filles et sa femme depuis juin et ils mendient de la nourriture.

« Nos enfants n’ont rien à manger. Je me sens confus quand je me réveille le matin », a déclaré Kmulbah.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Renata Brito à Barcelone, en Espagne, et Lorne Cook à Bruxelles, en Belgique, ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

Sam Mednick, Associated Press