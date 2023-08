Des milliers de Mauritaniens supplémentaires se dirigent vers les États-Unis, grâce à un itinéraire diffusé sur les réseaux sociaux

CINCINNATI (AP) – Aissata Sall parcourait WhatsApp en mai lorsqu’elle a appris pour la première fois la nouvelle route vers les États-Unis. Pour Ibrahima Sow, la découverte est tombée sur TikTok quelques semaines plus tard.

Au moment où leurs chemins se sont croisés dans la jolie maison en briques d’un étage à Cincinnati, ils avaient rencontré des centaines d’autres Mauritaniens, presque tous suivant une nouvelle voie qui gagnait en popularité parmi les jeunes migrants de la nation ouest-africaine, en grande partie grâce aux médias sociaux. .

« Il y a quatre mois, c’était devenu fou », a déclaré Oumar Ball, qui est arrivé à Cincinnati depuis la Mauritanie en 1997 et a récemment ouvert sa maison à Sow, Sall et plus d’une douzaine d’autres nouveaux migrants. « Mon téléphone n’arrête pas de sonner. »

Le pic de la migration a été rendu possible par la découverte cette année d’une nouvelle route à travers le Nicaragua, où les conditions d’entrée assouplies permettent aux Mauritaniens et à une poignée d’autres ressortissants étrangers d’acheter un visa à bas prix sans preuve de voyage.

Au fur et à mesure que la nouvelle du point d’entrée se répand, les agences de voyages et les influenceurs rémunérés se sont tournés vers TikTok pour promouvoir le voyage, en vendant des forfaits de vols qui partent de la Mauritanie, puis se connectent via la Turquie, la Colombie et El Salvador, et se retrouvent à Managua, au Nicaragua. De là, les migrants, ainsi que les demandeurs d’asile d’autres pays, sont emmenés vers le nord en bus avec l’aide de passeurs.

« Le rêve américain est toujours disponible », promet une vidéo sur TikTok, l’une des dizaines de posts similaires de « guides » francophones qui aident les Mauritaniens à faire le voyage. « Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui. »

« Nous vous souhaitons du succès. Le Nicaragua vous aime beaucoup », déclare un homme travaillant pour une agence de voyage en espagnol dans une autre vidéo.

L’afflux de Mauritaniens a surpris les responsables américains. Il s’est produit sans événement déclencheur – comme une catastrophe naturelle, un coup d’État ou un effondrement économique soudain – suggérant le pouvoir croissant des médias sociaux pour remodeler les schémas migratoires : de mars à juin, plus de 8 500 Mauritaniens sont arrivés dans le pays en traversant illégalement la frontière depuis le Mexique, contre seulement 1 000 au cours des quatre mois précédents, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines.

Les nouveaux arrivants sont probablement plus nombreux que les quelque 8 000 Mauritaniens nés à l’étranger vivant auparavant aux États-Unis, dont environ la moitié se trouvent dans l’Ohio. Beaucoup sont arrivés dans les années 1990 en tant que réfugiés après que le gouvernement militaire dirigé par les Arabes ait commencé à expulser les citoyens noirs.

Certains qui sont partis disent qu’ils fuient à nouveau la violence de l’État dirigée contre les Mauritaniens noirs. Les tensions raciales ont augmenté depuis la mort en mai d’un jeune Noir, Oumar Diop, en garde à vue, le gouvernement agissant de manière agressive pour écraser les manifestations et déconnecter l’Internet mobile du pays.

La nation a été l’une des dernières à criminaliser l’esclavage, et il est largement admis que cette pratique persiste dans certaines parties du pays. Plusieurs Mauritaniens qui ont parlé à l’Associated Press ont déclaré que la police les avait ciblés en raison de leur activisme anti-esclavagiste.

« La vie est très difficile, surtout pour la population mauritanienne noire », a déclaré Sow, 38 ans, qui se décrit comme un militant dans le pays. « Les autorités sont devenues menaçantes et répressives.

Il est devenu difficile de se battre, a-t-il dit, et sa vie a été menacée. Il s’est donc enfui par la nouvelle route vers Cincinnati, où il avait entendu dire qu’une communauté mauritanienne florissante aidait les nouveaux arrivants à se relever.

Auparavant, demander l’asile aux États-Unis signifiait s’envoler pour le Brésil, puis risquer une dangereuse randonnée à travers la jungle dense du Darien Gap. La nouvelle route à travers le Nicaragua contourne ce lien.

Le voyage peut coûter entre 8 000 $ et 10 000 $, une somme considérable que certaines familles gèrent en vendant des terres ou du bétail. Avec la croissance économique de la dernière décennie, la Mauritanie est passée dans les rangs inférieurs des pays à revenu intermédiaire, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, mais le taux de pauvreté reste élevé, avec 28,2 % vivant en dessous du seuil de pauvreté.

La route du Nicaragua permet également aux migrants d’éviter les voyages en bateau vers l’Europe qui ont tué des dizaines de milliers de personnes au cours de la dernière décennie. Les autorités mauritaniennes et espagnoles ont réprimé les bateaux traversant l’Atlantique pour les îles Canaries espagnoles, et les gens sont de plus en plus interceptés après avoir fait un trekking en Afrique du Nord pour tenter de traverser la Méditerranée. Prendre l’avion pour le Nicaragua est légal et le reste du voyage se fait par voie terrestre – des options attrayantes pour les Mauritaniens et les autres qui souhaitent quitter l’Afrique.

Le nouveau passage présente une opportunité rare pour une génération aspirant à une vie meilleure, a déclaré Bakary Tandia, un militant mauritanien vivant à New York : « Peu importe quel est votre désir ardent de venir, s’il n’y a pas de route, vous ne penserez même pas à ce sujet. La réalité est la suivante : les gens voient une fenêtre d’opportunité, c’est pourquoi ils se précipitent. »

Pourtant, certains qui ont suivi la route du Nicaragua disent avoir été induits en erreur sur les dangers potentiels et l’avenir qui les attend aux États-Unis. Ce mois-ci, un bus transportant des migrants est tombé sur une colline escarpée au Mexique, tuant 18 personnes, dont un mauritanien. Deux autres Mauriciens ont été hospitalisés.

Sall, une infirmière de 23 ans, a déclaré qu’elle s’était fait voler son argent restant dans un bus au Mexique par des hommes déguisés en policiers. Après avoir traversé la frontière, elle a été hospitalisée pour déshydratation.

« Sur WhatsApp, ils disent: » Oh, ce n’est pas très difficile. Mais ce n’est pas vrai », a-t-elle dit. « Nous sommes confrontés à tant de douleur en cours de route. »

Ibrahim Dia, un homme de 38 ans qui possède une entreprise de nettoyage dans la ville mauritanienne de Nouadhibou, a déclaré que son frère avait quitté le pays en juin, après le voyage au Nicaragua qu’il avait vu d’innombrables autres personnes effectuer ces derniers mois. Mais il a été détenu à la frontière et reste incarcéré dans un centre de détention du Texas, a déclaré Dia.

De nombreux Mauritaniens entrent aux États-Unis à Yuma, en Arizona. Certains sont déposés sur une autoroute mexicaine par des contrebandiers pour une promenade d’environ deux heures à travers une rivière jusqu’aux genoux, des arbustes et des rochers du désert plat. Ils se rendent aux agents de la patrouille frontalière à Yuma attendant sous les lumières du stade où un mur construit pendant la présidence de Donald Trump se termine brusquement.

Après une période de détention et de contrôle qui peut durer des heures ou des jours, ils peuvent entrer dans le pays pour attendre une date d’audience, un processus qui peut prendre des années. D’autres sont maintenus en détention pendant des semaines, ou placés sur un petit nombre de vols les renvoyant vers la Mauritanie.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont appelé l’administration Biden à accorder le statut de protection temporaire à la Mauritanie, soulignant des informations faisant état d’abus contre des résidents noirs qui sont expulsés après avoir fui.

Ceux qui peuvent entrer sont souvent mis en contact avec un groupe très uni de défenseurs d’origine américaine et mauritanienne qui les connectent au logement et aident à payer les vols à travers les États-Unis. Certains se dirigent vers Philadelphie, Denver, Dallas ou New York, où un débordé Le système d’abris a laissé les migrants – dont beaucoup de Mauritanie et d’ailleurs en Afrique – dormir sur le trottoir

L’Ohio reste la destination la plus courante. Plusieurs milliers de personnes ont trouvé le chemin de Cincinnati, s’installant dans la petite mais dynamique communauté existante. Un groupe de bénévoles, dirigé par Ball, un résident de longue date, aide à la paperasserie et aux ajustements au pays. Certains jours, Ball fait plusieurs voyages à l’aéroport pour récupérer des personnes venant de la frontière, les amenant chez lui ou dans un immeuble d’appartements loués par la communauté.

Un vendredi soir récent, plus d’une douzaine de Mauritaniens se sont rendus en covoiturage dans une mosquée voisine pour prier. Après le service, ils s’entassent dans le salon de la maison d’un autre ami pour le dîner : bols fumants d’agneau et de couscous servis à même le sol, avec des canettes de Coca-Cola. Un match de Coupe du monde féminin a été joué pendant que le groupe discutait de son passé et de son avenir.

Sall, l’ancienne infirmière, a dit qu’elle voulait retourner à l’école. Elle a assumé un rôle non officiel de cuisinière dans la maison qu’elle partage avec d’autres nouveaux venus dans l’Ohio. Elle espère rester à Cincinnati avec la communauté qui l’a accueillie et bien d’autres.

« Le peuple mauritanien m’a chaleureusement accueillie », a-t-elle déclaré. « Et ils m’ont donné de l’espoir. »

____

Offernhartz a rapporté de New York; Brito de Barcelone, Espagne. Le journaliste AP Elliot Spagat a contribué depuis San Diego.

Jake Offenhartz, Patrick Orsagos et Renata Brito, Associated Press