Des milliers de manifestants se rassemblent à travers l’Irak pour une deuxième journée pour condamner l’incendie d’un Coran en Suède

Des milliers d’adeptes d’un religieux chiite irakien incendiaire se sont rassemblés vendredi dans les grandes villes d’Irak, condamnant l’incendie d’un Coran lors d’une manifestation en Suède plus tôt cette semaine. Certains des manifestants ont appelé à l’expulsion de l’ambassadeur de Suède d’Irak.

Lors des rassemblements dans la capitale Bagdad et dans la ville méridionale de Bassorah, les partisans de Muqtada al-Sadr, un ecclésiastique très populaire et dirigeant politique, ont brûlé des drapeaux suédois et des drapeaux arc-en-ciel de la fierté LGBTQ+ et ont scandé « Oui, oui à l’islam ». » et « Non, non au diable. »

S’adressant à la foule dans un discours prononcé dans la banlieue de Bagdad à Sadr City, le prédicateur de la prière du vendredi, Sayyid Sattar Batat, a appelé les autorités irakiennes à « si nécessaire, expulser l’ambassadeur de Suède et couper toutes les relations diplomatiques avec eux ».

Les manifestations ont eu lieu un jour après que des centaines de manifestants ont brièvement pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad.

Mercredi, un homme qui s’est identifié dans les médias suédois comme un réfugié irakien a brûlé un Coran devant une mosquée du centre de Stockholm.

Un responsable de la sécurité irakienne a déclaré que l’homme était un chrétien irakien qui avait déjà combattu dans une unité chrétienne des Forces de mobilisation populaire, un ensemble de milices principalement chiites qui ont été incorporées dans les forces armées du pays en 2016.

La police suédoise avait autorisé la manifestation, invoquant la liberté d’expression, après qu’une précédente décision d’interdire une manifestation similaire ait été annulée par un tribunal suédois.

L’acte, survenu pendant la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha, a suscité une condamnation généralisée dans le monde musulman. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre jeudi que l’incident constituerait un autre obstacle à la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN.

Des responsables irakiens ont demandé à la Suède d’extrader l’homme qui avait brûlé le Coran pour qu’il soit poursuivi en Irak.