Des milliers de manifestants se rassemblent à Londres pour demander au Royaume-Uni de rejoindre l’UE

Des milliers de manifestants ont défilé dans le centre de Londres pour demander au Royaume-Uni de rejoindre l’UE.

La marche nationale de retour samedi a vu de grandes foules de personnes marcher de Park Lane à la place du Parlement. Des marcheurs de tout le Royaume-Uni ont voyagé pendant des heures pour y assister.

Parliament Square Garden, la dernière étape de la marche du rassemblement, a vu une mer de bleu et de jaune alors que les partisans agitaient des drapeaux de l’UE et portaient des pancartes.

Certaines pancartes disaient : « Le Brexit n’allait jamais marcher », « Pour des factures moins élevées, rejoignez l’UE » et « Nous avons voté romaine ».

Nikki Ajibade, une enseignante de 60 ans du Warwickshire, était à la marche avec sa sœur.

Elle a déclaré: «Nous sommes très convaincus que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, vous pouvez la retracer directement au référendum de 2016, qui était censé être un référendum consultatif.

“Ce n’était pas un résultat de super-majorité, 52 et 48 n’est pas quelque chose que vous pouvez complètement renverser et bouleverser tout le pays. Regardez six ans où nous en sommes. Nous sommes donc convaincus que nous devons mettre en place un gouvernement sensé, des élections générales maintenant, car tout ce groupe se chamaille comme des rats dans un sac.

Interrogée sur le fait que Boris Johnson pourrait jeter son chapeau dans le ring pour redevenir Premier ministre, Mme Ajibade a déclaré: « S’ils pensent que Boris Johnson est la réponse, ils n’ont pas compris la question, allez, c’est tout simplement ridicule.

« C’est une insulte à la nation. C’est une véritable insulte au peuple britannique que de mentionner son nom comme candidat possible.

“Je ne suis pas inquiet de l’arrivée de Boris Johnson. Je ne suis pas inquiet. Je pense que ce serait absolument génial, car il serait alors le dernier clou dans le cercueil des conservateurs.

“C’est une honte nationale, une risée internationale, c’est ce qu’ils ont fait de nous.”

La foule a hué alors qu’un grand écran numérique surplombant le jardin de la place du Parlement montrait des photos de personnalités votant en congé telles que Boris Johnson, Priti Patel et Nigel Farage.

Oliver Jackson, un ouvrier d’entrepôt de 26 ans originaire du Dorset, a déclaré qu’il était important que les politiciens écoutent ceux qui voulaient rejoindre l’UE.

Il a déclaré: «Nous devons faire entendre notre voix. Et surtout pendant tout ce chaos, nous ne pouvons pas laisser cela de côté. Honnêtement, la meilleure façon de remettre le Royaume-Uni sur les rails est de rejoindre, à tout le moins, le marché unique, puis l’UE.

“Le Brexit a été la mort lente qui a saigné le Royaume-Uni pendant des années.”