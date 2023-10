Des milliers de manifestants pro-palestiniens se rassemblent devant le consulat israélien à l’ouest de Los Angeles

Des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi près du consulat israélien à l’ouest de Los Angeles pour condamner les bombardements aériens en cours sur Gaza en représailles à l’attaque du Hamas il y a une semaine.

Les manifestants ont commencé à se rassembler sur les boulevards Wilshire et Sepulveda vers midi et vers 15 heures, la foule atteignait plusieurs milliers de personnes. À un moment donné, les voies en direction sud de l’autoroute 405 voisine ont été brièvement fermées.

Des centaines de personnes se rassemblent et défilent samedi à Westwood, en soutien aux Palestiniens pris dans la guerre entre Israël et le Hamas. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Portant des pancartes indiquant « Libérez la Palestine » et « Mettez fin à l’occupation », la foule a marché depuis Wilshire Boulevard et Granville Avenue, où se trouve le consulat, jusqu’à un immeuble de bureaux fédéral qui abrite les bureaux du FBI à Los Angeles, à environ 1,6 km de là. Des vidéos de la scène montrent de la fumée verte et rouge s’échappant dans l’air et des pancartes dénonçant l’apartheid.

La manifestation s’est déroulée dans une large mesure dans le calme, même si l’apparition d’une petite foule de contre-manifestants pro-israéliens a déclenché des affrontements à midi. Alors que des bousculades se produisaient entre les deux camps, un homme parmi la foule pro-israélienne a tiré une volée de gaz poivré, blessant un photographe du Times.

Un homme lance du gaz poivré sur des personnes rassemblées pour soutenir les Palestiniens. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Images prises sur place montrait également un petit groupe d’hommes vêtus de noir, dont certains portaient des drapeaux israéliens autour du cou comme des capes, aspergeant les manifestants de gaz poivré avant de s’enfuir.

Un certain nombre de personnes qui se présentaient uniquement comme des « volontaires » portant des gilets jaunes sont intervenues à plusieurs reprises au cours de la journée pour tenter de désamorcer les affrontements avec les contre-manifestants.

Des manifestants dispersent de la fumée verte et rouge à Westwood en soutien aux Palestiniens pris dans la guerre entre Israël et le Hamas. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Vers 16h15, certains membres du groupe menant la manifestation ont appelé à la fin de la manifestation et une partie de la foule pro-palestinienne a commencé à quitter la zone.

Bien qu’il y ait une présence policière importante dans la zone, un porte-parole du LAPD a déclaré qu’aucune arrestation ou blessure grave n’avait été signalée à 16 h 45.

La manifestation était l’une des nombreuses manifestations organisées samedi dans les grandes villes du monde pour appeler à la fin des violences qui ont coûté la vie à plus de 1 300 Israéliens et fait plus de 2 200 morts à Gaza depuis samedi dernier. Les combats ont commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise, tuant des centaines d’Israéliens ainsi que 11 Américains, alors qu’il prenait des otages lors d’une grande fête juive.

Des personnes brandissant des pancartes et des drapeaux se sont rassemblées samedi à Westwood pour soutenir les Palestiniens pris dans la guerre entre Israël et le Hamas. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

Depuis lors, Israël s’est engagé dans une campagne de bombardements 24 heures sur 24, dans le cadre de la promesse du Premier ministre Benjamin Netanyahu de « détruire le Hamas ». Mais les attaques ont eu des conséquences désastreuses sur les civils de Gaza, déjà l’une des régions les plus pauvres de la planète, limitant considérablement l’accès à l’eau douce et aux fournitures médicales pour des milliers de civils.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle préparait une offensive coordonnée à Gaza en utilisant des forces aériennes, terrestres et navales. Le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, a accusé le Hamas d’essayer d’utiliser des civils comme boucliers humains et a appelé les habitants de Gaza à se déplacer vers le sud avant que l’offensive militaire ne s’étende.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.