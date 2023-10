Des personnes brandissant des banderoles et des drapeaux ont défilé dans le centre de la capitale britannique pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza.

Une immense foule de manifestants pro-palestiniens est descendue dans les rues du centre de Londres pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les vidéos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

La marche aurait été organisée par la Campagne de solidarité avec la Palestine. Selon sa page Facebook, le parcours officiel de la manifestation a commencé à Victoria Embankment et s’est terminé à la place du Parlement.

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale et à travers le pays pour dénoncer l’attaque israélienne sur Gaza et appeler à un cessez-le-feu immédiat, rapporte la BBC. Selon le média, plus de 1 000 agents de la police métropolitaine ont été déployés dans la capitale au milieu des manifestations de masse.















Mercredi, le Premier ministre Rishi Sunak a appelé à la libération des otages pris par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël et à l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza. Il a cependant ajouté que « Pour que tout cela se produise, il doit y avoir un environnement plus sûr, ce qui nécessite bien sûr des pauses spécifiques, distinctes d’un cessez-le-feu. »

Depuis que le groupe militant palestinien a lancé son attaque surprise, tuant plus de 1 400 personnes et prenant plus de 200 otages, Gaza a été soumise à de violents bombardements et à un blocus total de la part d’Israël. Selon les responsables palestiniens, le bilan des morts dans l’enclave a dépassé les 7 000, dont 3 000 enfants.

Même si le système de santé de Gaza se serait effondré, Israël continue d’attaquer cette enclave densément peuplée. Vendredi, le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Daniel Hagari, a annoncé que les forces terrestres étendaient leurs opérations à Gaza, en complément des attaques de ces derniers jours.

Plus tard dans la journée, Paltel, le plus grand fournisseur de télécommunications de Gaza, a annoncé que le bombardement le plus récent avait détruit « toutes les routes internationales restantes » reliant l’enclave au monde extérieur.

