Un vote sur les changements proposés est attendu jeudi prochain. Des combats ont éclaté entre les législateurs pro-gouvernementaux et de l’opposition à un moment donné après que la majorité dominée par les socialistes a adopté le budget de l’année prochaine sans débat.

Le gouvernement pro-russe actuel contrôle 51 des 101 sièges du parlement, reflet de la division politique entre les camps fermement opposés dans l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Prise en sandwich entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie est également une zone stratégique politique pour l’Occident et la Russie depuis son indépendance suite à l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

La présidente élue Maia Sandu, une réformatrice pro-UE qui a vaincu de manière décisive son opposant socialiste Igor Dodon lors d’une deuxième élection le mois dernier, s’est engagée à mettre en œuvre des réformes et à faire progresser l’intégration prévue dans l’UE.

Dodon avait maintenu des liens étroits avec la Russie depuis l’ère soviétique et était l’un des favoris électoraux du président russe actuel Vladimir Poutine. Sa tentative de priver Sandu de la sécurité de l’État a été considérée comme une tentative de maintenir son influence malgré la perte des élections.

Sandu a ciblé des partisans lors du rassemblement de jeudi et a appelé à des élections législatives anticipées pour révoquer le gouvernement actuel, qu’elle a qualifié de corrompu.

« Nous nous sommes réunis ici aujourd’hui pour défendre notre démocratie, le droit à un pays sans corruption, sans pauvreté, un pays où la justice prévaudrait », a déclaré Sandu. « Les gens meurent dans les hôpitaux et n’ont plus de médicaments, les gens n’ont plus de nourriture et la majorité parlementaire est confrontée à un déclin des pouvoirs présidentiels ».

L’économie déjà faible de la Moldavie a encore souffert de la nouvelle pandémie de coronavirus. Jusqu’à présent, le pays de 3,5 millions d’habitants a dénombré plus de 100 000 cas de virus et plus de 2 000 décès.

En 2014, alors qu’elle était dirigée par une coalition pro-européenne, la Moldavie a signé un accord sur des liens politiques et économiques plus étroits avec l’UE, désormais un bloc de 27 pays. Cependant, Bruxelles a depuis lors critiqué de plus en plus les progrès de la Moldavie dans les réformes.