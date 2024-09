Des milliers de manifestants contre le nouveau Premier ministre français (VIDEOS) — RT World News

Les manifestants ont exhorté le président à démissionner, après avoir choisi Michel Barnier pour diriger le gouvernement, rejetant le choix de la gauche Des troubles de masse ont secoué la France samedi en raison de la décision du président Emmanuel Macron de nommer le conservateur Michel Barnier au poste de Premier ministre, rejetant le choix de la plus grande faction du Parlement. Des manifestants ont appelé à la démission de Macron, l’accusant d’avoir « prise de pouvoir » et « voler les élections ». Le mois dernier, le président français a rejeté la candidate de l’alliance du Nouveau Front populaire (NFP), Lucie Castets, pour ce poste, bien que la coalition ait remporté le plus grand nombre de sièges aux élections parlementaires de juillet. Mercredi, Macron a nommé Michel Barnier, membre du parti de centre-droit Les Républicains (LR) et ancien négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, au poste de Premier ministre, en remplacement de Gabriel Attal, qui a démissionné après les élections. Le parti LR de Barnier est arrivé quatrième aux législatives, obtenant 48 sièges sur 577 à l’Assemblée nationale. Selon le ministère de l’Intérieur, 110 000 personnes ont participé aux manifestations de samedi dans tout le pays, dont 26 000 à Paris. Mathilde Panot, de la France insoumise (LFI), a écrit sur X que 160 000 manifestants sont descendus dans les rues de Paris et plus de 300 000 dans toute la France. Des rassemblements ont également eu lieu à Lyon, Nantes, Nice, Marseille, Rennes et d’autres grandes villes. À Paris, des foules ont été vues marchant avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « La démocratie annulée, Macron limogé » et « Arrêtez le coup d'État de Macron ! » alors qu'ils se dirigeaient de la Bastille vers la place de la Nation, à l'est de la ville. Nous avons choisi la voie des urnes parce qu’on nous a toujours fait croire que c’était la meilleure façon d’exprimer nos revendications, nous avons voté et nous n’avons pas été entendus. » « Si nous ne réagissons pas aujourd’hui, demain la France se réveillera aux mains d’une dictature » un autre a affirmé. Certains ont accusé Macron d’avoir rompu avec la tradition de nommer le Premier ministre issu du plus grand parti et de ne pas avoir « exactement ce qu’il voulait ». « Ils nous ont trahis. Le NFP a gagné les élections mais Macron s’en fiche. Mais nous allons lui faire savoir que la rue va lui répondre avec acharnement », a-t-il ajouté. a déclaré un activiste. Les manifestations de samedi ont été organisées par le parti LFI, qui fait partie de l’alliance NFP avec les socialistes, les communistes et les verts.

« Emmanuel Macron aurait pu nommer Lucie Castets Premier ministre. Il ne l'a pas fait… parce que nous avons voulu appliquer notre programme », a-t-il ajouté. Le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, s'est adressé aux manifestants.

« Emmanuel Macron aurait pu nommer Lucie Castets Premier ministre. Il ne l’a pas fait… parce que nous avons voulu appliquer notre programme », a-t-il ajouté. Le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, s’est adressé aux manifestants.

Macron a convoqué des élections anticipées après que son groupe centriste Ensemble a obtenu de mauvais résultats aux élections parlementaires européennes. Bien que le bloc soit arrivé deuxième au scrutin français, le président est seul habilité à nommer le Premier ministre. Macron a affirmé que la nouvelle nomination marquait le début d’une nouvelle « ère politique » en France.

