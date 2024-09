Des milliers de manifestants contre le nouveau gouvernement en France (PHOTOS, VIDÉOS) — RT World News

La nomination d’un cabinet de droite a suscité la colère de nombreux citoyens, notamment à gauche.

Des manifestations de grande ampleur ont eu lieu samedi dans toute la France en réaction à la nomination, plus tôt dans la journée, d’un gouvernement de droite. Des milliers de personnes ont défilé à Paris, dénonçant le président Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre conservateur, Michel Barnier, affirmant qu’ils n’avaient pas tenu compte des résultats des élections législatives de juillet. Le scrutin a laissé la France dans l’impasse et avec un parlement sans majorité absolue composé de trois blocs à peu près égaux : l’alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP), le centre, dirigé par le parti Renaissance de Macron, et le Rassemblement national d’extrême droite. Bien qu’aucun parti n’ait obtenu la majorité, la coalition du NFP a obtenu le plus grand nombre de sièges, ce qui a été perçu comme un mandat pour présenter son candidat au poste de Premier ministre. Cependant, Macron a refusé de nommer la candidate choisie par le NFP, Lucie Castets, déclenchant des accusations selon lesquelles il « nie la démocratie. » Plus tôt ce mois-ci, Macron a nommé Barnier, du parti de centre-droit Les Républicains, à ce poste. EN SAVOIR PLUS:

Des milliers de manifestants contre le nouveau Premier ministre français (VIDÉOS) Barnier n’a pas réussi à former rapidement un gouvernement et lorsqu’il a finalement annoncé samedi la composition de son nouveau cabinet, celui-ci ne comprenait qu’un seul homme politique de gauche, Didier Migaud, au poste de ministre de la Justice. Le reste du gouvernement était composé principalement de centristes et de personnalités de droite.

Les manifestants ont vu cela comme un acte de « manque de respect » pour la victoire électorale de l’alliance de gauche et pour la démocratie dans son ensemble, selon de nombreuses pancartes vues dans les rues samedi. Les militants agitaient des drapeaux et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le pouvoir des idiots » et « Impeachment pour Macron » et ont appelé à la démission du président. Certains portaient des masques Macron surmontés d’une couronne, accusant le dirigeant français d’essayer de devenir un « président-monarque » en essayant une « coup de force » avec la nomination de Barnier.

Des images ont également montré des manifestants scandant des slogans dénonçant le gouvernement Macron-Barnier et appelant le peuple à se mobiliser contre eux et à défendre son droit de choisir ses dirigeants.

« Nous sommes ici pour réaffirmer que nous ne céderons jamais, que nous n’accepterons jamais la prise de pouvoir antidémocratique du président de la République », a déclaré un manifestant.

« Macron n’a plus aucune légitimité au pouvoir… Les Français ont voté, et il était clair que le NFP était en tête. Mais [Macron] a choisi comme premier ministre l’un des groupes qui a reçu le moins de voix », a expliqué un autre manifestant.

La plus grande manifestation s’est déroulée à Paris, où les organisateurs ont affirmé que jusqu’à 40 000 personnes y avaient pris part. Des manifestations ont également eu lieu à Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Angoulême et Strasbourg.

Outre le mécontentement populaire, le nouveau gouvernement français doit faire face à une série de problèmes, allant de la mise en place de la politique fiscale à la résolution de la crise budgétaire. De nombreux experts préviennent qu’un autre défi sera de réussir à faire passer des lois dans un Parlement très divisé.