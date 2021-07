Des milliers de manifestants anti-vax descendent dans le centre de Londres pour une démonstration

Des MILLIERS de manifestants anti-vax sont descendus dans le centre de Londres aujourd’hui pour une manifestation contre la Journée de la liberté et l’introduction des passeports vaccinaux.

Les manifestants ont rempli Trafalgar Square dans le cadre du World Wide Rally for Freedom.

Le théoricien du complot et sceptique des vaccins Piers Corbyn a assisté à l’événement avec Kate Shemirani, une ancienne infirmière devenue anti-vaxxer.

Piers Morgan a fustigé les manifestants sur Twitter, publiant une vidéo du rassemblement avec la légende : « Nous avons besoin d’un vaccin urgent contre ces crétins anti-vaxx. »

Lundi, Boris Johnson a annoncé que des passeports vaccinaux seraient obligatoires pour entrer dans une boîte de nuit à partir de septembre.

Seuls les Britanniques à double piqûre seront autorisés à danser toute la nuit à partir de la fin septembre dans le but de stimuler l’adhésion des 18-30 ans.

Lundi, de violents manifestants anti-verrouillage ont bombardé la police de bouteilles malgré la levée des règles le jour de la liberté.

Après des mois de contraintes, le pays a finalement atteint la dernière étape de la feuille de route de déblocage du gouvernement.

Mais les anti-verrouillage ont toujours afflué dans le centre de Londres avec des pancartes anti-vaccination et anti-police.

Les manifestants ont scandé « honte à la police » et « arrestation de Boris Johnson » alors que la manifestation se déplaçait de la place du Parlement pour s’étendre sur la route et jusqu’aux portes du palais de Westminster.

Pendant ce temps, les vaccins ont réduit les vagues de décès de Covid à seulement des ondulations malgré une augmentation du nombre de cas signalés.

Les patients hospitalisés sont, en moyenne, plus jeunes, moins mal et capables de quitter les services plus rapidement que lors des vagues précédentes, selon l’analyse.

Ils sont également moins susceptibles de se retrouver à l’hôpital en premier lieu, d’avoir besoin d’un ventilateur ou de mourir du virus mortel.

Cela survient alors que le nombre d’infections signalées au Royaume-Uni commence enfin à baisser.

Hier, 36 389 autres cas ont été diagnostiqués pendant la nuit, soit une baisse de près d’un tiers par rapport aux 51 870 signalés vendredi dernier.

