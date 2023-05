Des milliers de maisons sous ordre d’évacuation alors que le feu de forêt dans la région d’Halifax devient incontrôlable

Un incendie de forêt qui a consumé plusieurs maisons brûle toujours hors de contrôle au nord-ouest d’Halifax lundi matin, avec des milliers de maisons sous un ordre d’évacuation obligatoire.

La municipalité régionale d’Halifax a publié une carte mise à jour de la zone évacuée lundi à 4 h 30, couvrant les zones de Hammonds Plains, Upper Tantallon et Pockwock. Les communautés de banlieue sont à environ 25 kilomètres d’Halifax et abritent de nombreux navetteurs qui travaillent dans la ville.

Images de maisons détruites par un incendie de forêt à Upper Tantallon, N.-É. Les responsables affirment que l’incendie, qui est hors de contrôle, couvre environ 100 hectares lundi matin et devrait s’étendre.

Une alerte d’urgence émise vers 22 h 19 a informé les résidents de la subdivision Maplewood et ceux vivant le long de Voyageur Way et du boulevard St. George et de toutes les rues secondaires ainsi que ceux de la région de McCabe Lake et de la subdivision Indigo Shores d’un ordre d’évacuation en cas d’incendie.

Ces ordonnances s’ajoutent aux ordonnances précédentes émises dimanche pour les quartiers de :

Collines de Westwood

Collines d’Haliburton

Glen Arbour

Chemin Pockwock

Du chemin Lucasville à la promenade Sackville

Yankeetown

Collines Blanches

18 000 personnes touchées par les évacuations

Le chef adjoint régional des incendies et des urgences d’Halifax, Dave Meldrum, a déclaré dans une mise à jour lundi matin qu’aucune blessure n’avait été signalée, mais que « de nombreux » bâtiments ont été touchés ou perdus, y compris dans la subdivision Westwood, près de Hammonds Plains Road et Yankeetown Road et vers le nord jusqu’à Pockwock Route.

Meldrum a déclaré que le vent souffle maintenant du nord, ce qui repoussera le feu vers l’endroit où il brûlait dimanche. Mais il a dit que cela pouvait toujours représenter un danger.

Le chef adjoint régional des incendies et des urgences d’Halifax, Dave Meldrum, a déclaré que de nombreuses structures avaient été perdues ou endommagées par l’incendie. (Radio-Canada)

« C’était un feu très rapide et très chaud hier. Il y a encore beaucoup de carburant non brûlé dans les zones traversées par le feu qui peut se rallumer et brûler. Nous avons donc beaucoup de travail à faire aujourd’hui, cette semaine, pendant plusieurs jours. . »

L’incendie a été signalé pour la première fois dimanche vers 15h30 à Westwood Hills.

Le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré qu’environ 18 000 personnes avaient été touchées par les évacuations.

« C’est une période très stressante pour les gens. C’est dévastateur. Cela change la vie des personnes qui ont été touchées par cela. C’est un incendie très grave. »

Savage a déclaré lundi qu’il s’était entretenu dimanche soir avec le ministre provincial du Bureau de gestion des urgences, John Lohr, le premier ministre Tim Houston et le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair.

Les décombres d’un bâtiment sont tout ce qui reste après qu’un incendie de forêt a balayé la région de Westwood Hills à l’extérieur d’Halifax dimanche. (Mark Crosby/CBC)

« Tous les efforts sont déployés pour soutenir la lutte contre cet incendie aujourd’hui », a déclaré Savage.

Il a ajouté qu’une priorité sera de déterminer quelles maisons ont été touchées par l’incendie et de partager ces informations avec les résidents.

En attendant, a-t-il dit, les gens doivent éviter les zones touchées.

« C’est vraiment important … que les gens ne retournent pas sur les lieux. Les incendies peuvent démarrer et redémarrer. Nous ne savons pas où cela pourrait être affecté ensuite, donc les gens doivent rester à l’écart. »

« Encore une journée difficile »

Scott Tingley, un porte-parole provincial du ministère des Ressources naturelles (MRN), a déclaré lundi matin que le dernier rapport non officiel indiquait que l’incendie couvrait environ 100 hectares, mais il s’attend à ce que cela puisse maintenant être plus important.

« Aucune de ces lignes de feu n’est contrôlée et nous avons eu un changement de vent la nuit dernière, donc ça va être une autre journée difficile », a-t-il déclaré à CBC Radio. Matinée d’information Nouvelle-Écosse.

L’électricité est coupée dans la plupart des zones évacuées en raison d’un incendie, selon la carte des pannes de Nova Scotia Power. À 7 heures du matin, lundi, plus de 3 000 foyers et entreprises avaient perdu leur électricité en raison d’un incendie dans les régions d’Upper Tantallon, de Stillwater Lake et de Yankeetown. Selon le service public, 1 372 autres clients dans les régions d’Upper Hammonds Plains et de Glen Arbor avaient perdu leur électricité parce que la panne avait été demandée par les autorités. (Énergie de la Nouvelle-Écosse)

Deux hélicoptères reviennent sur les lieux lundi matin, ainsi que des équipes de pompiers du MRN et un bombardier à eau de Terre-Neuve-et-Labrador.

« L’équipe de commandement sera au-dessus de la tête et dans des hélicoptères ici ce matin tôt pour jeter un coup d’œil et commencer à planifier ce qu’ils pensent que la journée va apporter. »

La municipalité régionale d’Halifax fournira une mise à jour aux journalistes à 9 h HA. CBC diffusera la mise à jour en direct sur notre site Web.

Centres de confort

La municipalité régionale d’Halifax a déclaré l’état d’urgence local dimanche soir afin d’accéder à des soutiens supplémentaires.

Des centres de confort ont été ouverts à :