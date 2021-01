Une mer de gens a envahi les rues de Jérusalem alors que des milliers de juifs orthodoxes ont rendu leurs derniers respects à un rabbin local malgré le verrouillage de Covid-19. Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait «d’un enterrement qui entraînerait davantage de funérailles».

Le rabbin Meshulam Dovid Soloveitchik, le chef de l’école religieuse Brisk Yeshiva et une voix puissante dans la société haredi, est décédé tôt dimanche à l’âge de 99 ans.Il a été infecté par le coronavirus il y a trois mois, mais vendredi, son état a changé pour le pire.

© Reuters / Ronen Zvulun





Israël est actuellement dans son troisième verrouillage du coronavirus, et les autorités ont déployé beaucoup d’efforts pour empêcher un grand rassemblement funéraire, mettre en place des barrages routiers et engager des négociations avec les chefs religieux pour dissuader leurs partisans de participer. Vingt bus se rendant à la cérémonie ont été arrêtés et refoulés par la police, selon les médias locaux.

© Reuters / Ronen Zvulun





Mais ce fut en vain car des milliers de juifs orthodoxes ont envahi les rues de Jérusalem plus tard dans la journée. Le cortège funèbre massif a quitté la maison de Soloveitchik dans le quartier de Sanhedria et s’est rendu au cimetière Har HaMenuchot.

עכשיו בירושלים: אלפי בני אדם משתתפים בהלוויה המונית של ראש ישיבה pic.twitter.com/5Gq65ct3LS – החדשות – N12 (@ N12News) 31 janvier 2021

Le rassemblement était «Très mauvais à tous points de vue» Le vice-ministre de la Santé Yoav Kisch a tweeté. Les funérailles Haredi montrent que l’attitude du public à l’égard des restrictions et la capacité de la police à les faire respecter sont «médiocres».

Un enterrement avec un score de santé raté. Un enterrement qui mènera malheureusement à d’autres funérailles. Ensuite, ils se demandent pourquoi le verrouillage ne réduit pas les taux d’infection.

Les juifs orthodoxes ont été remarquables dans leur opposition aux restrictions pendant la pandémie, refusant de respecter des règles qui entravent leurs pratiques religieuses. Des manifestations orthodoxes ont lieu dans le pays presque chaque semaine, se terminant généralement par des affrontements et des arrestations.

La communauté haredi a été durement touchée par le coronavirus, des experts affirmant que le non-respect des règles de santé et les rassemblements de masse ont conduit à cet état de fait alarmant.

