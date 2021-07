Des milliers de jeunes travaillent désormais grâce à la campagne soutenue par Sun on Sunday

Des MILLIERS de jeunes ont désormais du travail, grâce à une campagne soutenue par Sun on Sunday.

Nous avons lancé il y a six semaines une campagne d’aide à la recherche d’emploi pour les 16-24 ans.

Mary Ajanaku a trouvé du travail avec la London Port Authority

Calvin Bridge est maintenant coordinateur santé et sécurité chez TalkTalk Crédit : Le Soleil

De grands noms, dont Network Rail, Greene King, Talk Talk et la Ligue anglaise de football, se sont depuis proposés pour offrir 22 500 postes via le programme Kickstart du gouvernement.

Environ 500 jeunes par jour pointent maintenant pour leurs premiers quarts de travail.

La secrétaire au Travail et aux Pensions, Thérèse Coffey, a déclaré: «Le Sun dimanche est à bord avec notre mission de remettre la Grande-Bretagne sur pied et au travail, et il récolte des fruits. Des jours meilleurs nous attendent avec le succès de nos emplois qui jette les bases pour que nous puissions mieux reconstruire. »

Grâce à Kickstart, Mary Ajanaku, 22 ans – qui s’est vu refuser 400 emplois pendant le verrouillage – a rejoint la London Port Authority en tant qu’assistante chef de projet commercial.

Calvin Bridge, 24 ans, est maintenant coordinateur santé et sécurité chez TalkTalk. Il a déclaré: « Il est juste d’encourager les jeunes à postuler pour des rôles Kickstart. »

Nous avons lancé notre campagne alors que nous craignions qu’un million de jeunes soient sans emploi d’ici la fin de l’année.

Nous travaillons également avec le Prince’s Trust et Catch22.

Le Sun on Sunday soutient le programme Kickstart du gouvernement Crédit : Dan Charity / Le Soleil