Des milliers de Houthis organisent un défilé pour narguer les États-Unis et Israël

Des milliers de partisans des Houthis, pour la plupart armés, se sont rassemblés lundi dans la capitale du Yémen pour organiser un défilé célébrant les attaques du groupe terroriste dans la mer Rouge contre les États-Unis et Israël.

Lundi a marqué le dernier rassemblement des Houthis et de leurs partisans dans la capitale Sanaa, où les manifestants ont brandi des armes et des drapeaux palestiniens en signe de soutien aux terroristes soutenus par l’Iran.

Plusieurs manifestants ont également piétiné les drapeaux israéliens et américains jetés au sol en signe de solidarité contre les ennemis des Houthis.

Le rassemblement avait également pour but de montrer son soutien au groupe terroriste palestinien Hamas, qui est en guerre contre Israël à Gaza depuis que le Hamas a lancé une attaque sournoise contre Israël le 7 octobre.

Cette démonstration d’unité est intervenue alors que le groupe terroriste a affirmé, sans aucune preuve, avoir attaqué un navire de la marine américaine dans la région lundi. Les autorités américaines ont rapidement nié cette affirmation.

Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade. Le général Yahya Saree a déclaré que le groupe avait tiré un missile sur l’USS Lewis B. Puller, un navire qui avait servi de base mobile pour les opérations de la marine visant à saisir des armes de fabrication iranienne à destination du Yémen, dans le golfe d’Aden.

Des militants houthis piétinent les drapeaux israélien et américain lors d’un défilé au Yémen lundi. REUTERS

Les militants ont brandi leurs armes alors qu’ils défilaient à Sanaa, la capitale du Yémen. PA

Les responsables américains de la défense ont déclaré lundi qu’aucune attaque de ce type n’avait été signalée contre la base mobile.

L’attaque et les manifestations réputées, qui se poursuivent depuis le 7 octobre, se sont intensifiées à la suite des frappes aériennes menées par les États-Unis au Yémen ce mois-ci.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes de représailles contre le groupe, détruisant plusieurs sites de drones et de missiles des Houthis.

Les rebelles Houthis et leurs partisans ont dénoncé les frappes aériennes menées par les États-Unis au Yémen, lancées suite à l’attaque du groupe contre des navires de transport dans la mer Rouge. PA

Les Houthis ont déclaré que leurs attaques dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden se poursuivraient jusqu’à la fin de la guerre à Gaza. REUTERS

Les frappes au Yémen visent à démanteler les capacités militaires des Houthis qui pourraient être utilisées pour attaquer des navires commerciaux dans la mer Rouge.

L’administration Biden est récemment revenue sur sa décision de 2021 et a réinscrit le groupe basé au Yémen comme organisation terroriste mondiale spécialement désignée.

Le groupe terroriste a condamné cette étiquette et continue de lancer presque quotidiennement des missiles et des drones explosifs contre des navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden en signe de soutien au Hamas.

Un partisan des Houthis porte lundi un faux missile au-dessus de sa tête. REUTERS

Les attaques ont perturbé le commerce mondial car elles interfèrent directement avec une route d’approvisionnement majeure entre l’Europe et l’Asie, les Houthis s’engageant à poursuivre leurs attaques jusqu’à la fin de la guerre à Gaza.

Le chef des terroristes, Abdul-Malik al-Houthi, a salué la lutte contre les États-Unis à la mi-janvier, affirmant qu’elle ne ferait que renforcer le groupe militant.

« Nous louons Dieu pour cette grande bénédiction et ce grand honneur – pour nous d’être dans une confrontation directe avec Israël et l’Amérique », a-t-il déclaré dans une déclaration télévisée.

