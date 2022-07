Des milliers de grenouilles mortes et mourantes découvertes à travers l’Australie

Commentez cette histoire Commentaire

MELBOURNE, Australie – Jodi Rowley a traversé un étang en bottes de pluie, sa lampe frontale perçant la noirceur de la nuit d’hiver. Après le bruit des croassements, elle et ses trois collègues ont scanné l’eau à la recherche de signes de vie. Avec des écouvillons à portée de main, l’équipe a recueilli des échantillons des 22 petites grenouilles trouvées lors de cette expédition près d’Albury, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud, ce mois-ci dans l’espoir de déchiffrer un phénomène qui laisse perplexe les amoureux des animaux et les scientifiques.

“C’est un mystère de meurtre vraiment compliqué”, a déclaré Rowley.

Partout en Australie, des grenouilles mortes se retrouvent par milliers – et personne ne sait pourquoi.

Une équipe de scientifiques dirigée par Jodi Rowley a entrepris un travail de terrain en Nouvelle-Galles du Sud le 6 juillet pour recueillir des données sur une mystérieuse maladie tuant des grenouilles australiennes. (Vidéo : Jodi Rowley)

Cela a commencé l’hiver dernier, lorsque Rowley, un herpétologue, a remarqué une augmentation des rapports sur les médias sociaux faisant état de carcasses de grenouilles dans les arrière-cours et les ruisseaux locaux. Elle était inquiète, mais savait que le système immunitaire des amphibiens ralentissait avec le froid – et c’était une année froide.

Mais un appel aux données des citoyens a entraîné un flot d’observations de grenouilles mortes bien au-delà des pertes hivernales normales. Les grenouilles, qui se cachent généralement par temps plus frais – le milieu de l’année en Australie – erraient apparemment à l’air libre, s’asseyaient et mouraient en masse.

“Les propriétaires disaient qu’ils n’avaient jamais vu cela, mais il y a des dizaines de grenouilles mortes partout dans leur maison”, a déclaré Rowley, responsable du département d’herpétologie au Musée australien et à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Plus de 1 600 rapports sont arrivés, couvrant plus de 40 espèces à travers le pays, beaucoup détaillant plusieurs décès.

Après un sursis estival, le phénomène semble être de retour cet hiver.

“Je me préparais à la possibilité que cela se reproduise”, a déclaré Rowley. “Et malheureusement, ça y ressemble.”

L’Australie abrite plus de 240 espèces indigènes de grenouilles. Ils comprennent des délices tels que le pobblebonk, nommé onomatopéiquement, et le minuscule assa wollumbin, trouvé sur une montagne, avec des mâles qui portent des têtards dans des poches de style kangourou. Ils se déclinent en rayures noires et jaunes, en blanc fantôme effrayant et, pour l’espèce la plus omniprésente – la rainette verte – la couleur de la forêt tropicale. Ils sont partout, du désert aux Alpes australiennes enneigées, souvent entendus mais pas vus.

“Ils sont énigmatiques et se cachent, mais ils sont en très grand nombre”, a déclaré Karrie Rose, responsable du registre australien de la santé de la faune de la Taronga Conservation Society. “Si leurs populations changent, il y aura des ondulations dans tout le réseau trophique.”

Les grenouilles sont des indicateurs de la santé d’un écosystème dans son ensemble. Ils sont mangés par les oiseaux, les reptiles et même les dingos. Et ils maintiennent l’équilibre de l’environnement en mangeant des algues et des insectes. Une étude a lié un déclin des grenouilles à une augmentation du paludisme dans deux pays, car moins de grenouilles ont grignoté des moustiques porteurs de maladies.

En Australie, au moins quatre espèces de grenouilles ont disparu depuis la colonisation européenne. Ils comprennent les deux seules espèces connues dans le monde pour avoir le trait bizarre de pondre des œufs, de les manger, puis de vomir des têtards par la bouche. Près d’une espèce survivante sur cinq est menacée, et Rowley a déclaré qu’elle craignait que les événements de mortalité massive ne conduisent d’autres espèces à l’extinction.

Rose, une pathologiste vétérinaire, travaille avec Rowley pour étudier la mort des grenouilles.

Le principal suspect est un tueur qui attaque en étouffant la peau de sa victime.

Champignon chytride — batrachochytrium dendrobatidis – a déchiré les populations d’amphibiens depuis la fin du siècle dernier. Les scientifiques pensent qu’il est originaire de la péninsule coréenne et s’est répandu dans le monde entier grâce au commerce. Le champignon, qui se nourrit de la kératine dans la couche externe des grenouilles, menace la survie de plus de 500 types d’amphibiens, selon une étude de 2019. On pense qu’il est responsable de 90 extinctions depuis les années 1970, ce qui en fait une espèce envahissante plus destructrice que les rats ou les chats.

Rowley et Rose pensent que le champignon joue probablement un rôle dans la mort inexplicable. Mais ils doutent que ce soit toute l’histoire. Le champignon est présent en Australie depuis des décennies, a déclaré Rose. Et certaines autopsies ont révélé des lésions internes sur le système nerveux et le cœur des grenouilles, ce qui n’est pas un symptôme habituel d’infection fongique. Quelque chose dans l’environnement a dû changer.

« Il y a eu de bonnes preuves d’une infection généralisée par le champignon chytride depuis le milieu des années 1980 environ. Alors pourquoi constatons-nous une mortalité aussi élevée maintenant ? » dit-elle.

Sur les centaines de carcasses de grenouilles congelées que son laboratoire a analysées, environ 75 % étaient infectées par le champignon chytride. Mais cela ne pouvait pas expliquer le sort des 25 % restants.

Les scientifiques explorent plusieurs théories. L’un pourrait être le temps pluvieux de l’est de l’Australie au cours des deux dernières années, qui est propice à la fois aux champignons et aux grenouilles. Une maladie secondaire, un parasite, une toxine environnementale ou des facteurs de stress résultant de sécheresses, d’incendies et d’inondations successifs pourraient également jouer un rôle.

L’hiver dernier, avec des villes australiennes sous verrouillage du coronavirus, Rowley et ses collègues herpétologues à Sydney se sont limités à étudier les grenouilles qui se trouvaient dans leurs quartiers, des échantillons de grenouilles malades que les Australiens avaient emmenées dans des cliniques vétérinaires ou des carcasses de grenouilles que les gens avaient placées dans congélateurs à récupérer par des experts. Cette année, Rowley est sur le terrain, faisant la course pour comprendre ce qui se passe avant que les populations de grenouilles ne soient définitivement affectées.

Elle espère qu’une combinaison de science institutionnelle et citoyenne rassemblera les données qui débloqueront le puzzle. Les Australiens sont invités à enregistrer des sons de grenouilles et à prendre des photos dans leur quartier, en utilisant l’application FrogID du Musée australien. “Nous avons vraiment besoin de l’aide de tout le monde, car c’est un énorme problème et il s’étend à tout le continent”, a ajouté Rowley.

Rowley, 42 ans, se spécialise dans l’étude des grenouilles depuis l’âge de 18 ans. Elle se souvient du moment où elle “est personnellement tombée amoureuse” des amphibiens – “ces créatures magnifiques, étonnantes et précieuses que je ne pouvais presque pas croire qu’elles étaient réelles quand je s’est d’abord aventuré en Australie la nuit.

Désormais, les perspectives à long terme des grenouilles pourraient dépendre de la résolution par Rowley du mystère de leur mort massive.