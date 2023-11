Des milliers de Gazaouis brandissant des drapeaux blancs se dirigent vers le sud le long de la route d’évacuation de Tsahal

Des milliers de civils de Gaza se sont déplacés mardi vers le sud de la bande de Gaza en passant par un couloir d’évacuation mis en place par l’armée israélienne pour permettre un passage en toute sécurité, selon un organisme du ministère israélien de la Défense.

COGAT, le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, a partagé une brève vidéo sur X qui, selon lui, montrait le mouvement de civils vers le sud, dont beaucoup pouvaient être vus portant des drapeaux blancs et tenant les mains en l’air, passant devant un char israélien.

Le porte-parole de langue arabe de Tsahal, Avichay Adraee, a également publié le court clip, disant aux habitants que la route Salah a-Din serait ouverte aux Palestiniens pour qu’ils puissent être évacués vers le sud de Gaza entre 13 heures et 16 heures.

« Si vous tenez à vous et à vos proches, dirigez-vous vers le sud selon nos instructions », a-t-il écrit. « Soyez assurés que les dirigeants du Hamas ont déjà pris soin d’eux-mêmes. »

Des photographes des agences AFP et AP ont également documenté mardi le déplacement vers le sud d’importants groupes de Palestiniens sur la route de Salah a-Din, dans la bande de Gaza.

Depuis des semaines, les autorités israéliennes exhortent les civils de Gaza à se déplacer vers la partie sud de la bande de Gaza, car leurs opérations terrestres et aériennes sont principalement concentrées dans le nord. Israël a largué des dépliants dans le nord de la bande de Gaza appelant la population à partir et fournissant des cartes des itinéraires d’évacuation.

????Cela se passe maintenant : des milliers de personnes traversent le couloir d’évacuation le @IDF ouvert aux civils du nord de Gaza pour qu’ils puissent se déplacer vers le sud. pic.twitter.com/lq7ZpfMiM4 – COGAT (@cogatonline) 7 novembre 2023

Des centaines de milliers de personnes ont déjà répondu à l’appel, mais d’autres sont restés sur place, dissuadés par la surpopulation dans le sud, la diminution des réserves d’eau et de nourriture et la crainte d’un voyage périlleux.

Le Hamas a accusé l’armée israélienne d’avoir tiré sur ou frappé des convois de personnes évacuées, accusations qu’Israël a fermement niées. L’armée israélienne a plutôt fourni la preuve que les membres du Hamas essayaient d’empêcher les civils de se déplacer vers le sud, en établissant des barrages routiers et en tirant même sur les convois.

Samedi, alors que la route Salah a-Din était ouverte pour un couloir humanitaire, Tsahal a déclaré que le Hamas avait profité de la situation et lancé des mortiers et des missiles guidés antichar sur les troupes travaillant à ouvrir la route aux civils.

Amal, une jeune femme qui a fait le voyage lundi, a déclaré à l’Associated Press que c’était « très difficile ». Elle a déclaré que des chars avaient tiré à proximité du groupe et que les soldats avaient alors ordonné à tout le monde de lever la main et d’agiter des drapeaux blancs avant d’être autorisés à passer.

Un homme fait un geste alors que des Palestiniens fuyant la ville de Gaza se dirigent vers les zones sud de la bande de Gaza, le 7 novembre 2023. (MAHMUD HAMS / AFP)

Dans une interview lundi soir sur ABC, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réitéré les affirmations israéliennes selon lesquelles le Hamas « utilise ses civils comme boucliers humains, et tandis que nous demandons à la population civile palestinienne de quitter la zone de guerre, ils l’en empêchent sous la menace des armes ».

Lundi, une femme qui a quitté le quartier d’Al-Shati, au nord de Gaza, a donné un entretien à la chaîne de télévision Al-Araby, basée au Qatar, à propos de son voyage.

“Nous marchions à pied, nous avions peur, nous levions les mains avec nos cartes d’identité, [the IDF] mais ils ne nous ont pas tiré dessus, nous avons continué à marcher », a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que la situation à Al-Shati était effrayante, avec de nombreux morts, et que Tsahal avait largué des tracts les appelant à partir, de sorte que « tous les habitants d’Al-Shati sont partis ».

Le couloir d’évacuation était l’un des nombreux couloirs mis en place par Tsahal dans les 10 jours suivant le lancement de sa vaste opération terrestre dans la bande de Gaza. Alors qu’Israël marquait un mois depuis le massacre brutal du Hamas le 7 octobre, qui a déclenché la guerre en cours, un haut général de Tsahal a déclaré que l’armée continue de faire des progrès significatifs vers son objectif d’éliminer le Hamas.

Des Palestiniens fuyant la ville de Gaza vers les zones du sud marchent sur une route de la bande de Gaza, le 7 novembre 2023. (MAHMUD HAMS / AFP)

Le chef du Commandement Sud, le général de division Yaron Finkelman, a résumé le premier mois de la guerre en saluant les soldats et les commandants de Tsahal comme une « génération de victoire ».

« Nos actions portent atteinte au cœur des activités du Hamas. Nous avons éliminé des dizaines de commandants, dévoilé de nombreux tunnels et nous frappons durement l’ennemi », a-t-il déclaré dans un communiqué après être entré dans la bande de Gaza pour une évaluation.

Finkelman a déclaré que les troupes participant à l’opération terrestre avaient constamment à l’esprit les otages détenus par le Hamas et que « leur retour était notre boussole ».

« Pour la première fois depuis des décennies, Tsahal combat au cœur de la ville de Gaza, au cœur de la terreur. C’est une guerre complexe et difficile, et malheureusement elle a aussi fait des ravages », a-t-il déclaré.

« Nous continuons de toutes nos forces, dans le but de vaincre le groupe méprisable du Hamas. Nous tirons notre esprit combatif de la force de la nation d’Israël. Nous ne nous reposerons pas, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas rempli notre mission – jusqu’à la victoire.

Le chef du commandement sud de Tsahal, le général de division Yaron Finkelman, est vu dans la bande de Gaza, le 6 novembre 2023. (Armée de défense israélienne)

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que quelque 3 000 terroristes ont franchi la frontière avec Gaza le 7 octobre, massacrant environ 1 400 personnes – principalement des civils – dans les communautés du sud d’Israël. Ils ont également emmené au moins 240 otages dans la bande de Gaza, dont au moins 30 enfants.

Au moins 30 soldats de Tsahal ont été tués depuis le début de l’opération terrestre à Gaza.

Confronté au pire traumatisme civil de son histoire, Israël s’est engagé à mettre fin au contrôle du Hamas sur le territoire et à éliminer la menace terroriste qui émane constamment de l’enclave depuis près de deux décennies.

Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 10 300 Gazaouis ont été tués depuis le début de la guerre, un chiffre qui ne peut être vérifié de manière indépendante et qui inclut à la fois les terroristes du Hamas ainsi que ceux tués par des tirs de roquettes palestiniens ratés sur Israël.

Israël affirme tenter de minimiser les pertes civiles et accuse le Hamas d’utiliser des non-combattants comme boucliers humains tout en intégrant des combattants et des infrastructures militaires dans les maisons, les écoles, les mosquées et les hôpitaux.