Des milliers de femmes ont un cancer mais ne le savent pas, prévient une association caritative

PLUS de 10 000 femmes de moins ont commencé un traitement contre le cancer du sein l’année dernière, et leur nombre a chuté de plus d’un cinquième.

Les experts avertissent que beaucoup ont été manqués après l’arrêt temporaire du dépistage au plus fort de la crise de Covid.

Le nombre de femmes commençant un traitement contre le cancer du sein au cours de la dernière année a chuté d’un cinquième Crédit : Getty

Et des milliers d’autres patients ont évité de consulter leur médecin généraliste à propos de symptômes mineurs en raison de craintes de pandémie – ce qui signifie que leur cancer n’a pas été repéré.

Les médecins préviennent maintenant que l’énorme retard de traitement pourrait déclencher une augmentation du nombre de décès évitables.

Environ 48 800 femmes commencent chaque année un traitement contre le cancer du sein en Angleterre, selon Cancer Research UK.

Ainsi, la baisse de 10 600 au cours des 12 derniers mois représente une baisse de 22% par rapport à la moyenne annuelle.

On pense que la majorité de ces cancers du sein « manquants » sont des maladies à un stade précoce, qui sont généralement plus traitables.

‘N’HESITEZ PAS’

Le professeur Charles Swanton, clinicien en chef de Cancer Research UK, a déclaré : « Compte tenu de l’énorme perturbation des services de cancérologie, ces chiffres ne sont malheureusement pas surprenants.

« Et nous constatons l’impact d’une interruption effective du dépistage du cancer du sein qui détecte près d’un tiers des cas de cancer du sein.

«Mais il est important de se rappeler que le dépistage du cancer est destiné aux personnes sans symptômes, il est donc essentiel que si les gens remarquent quelque chose d’habituel pour eux, n’attendez pas le dépistage – contactez votre médecin généraliste.

« Dans la plupart des cas, ce ne sera pas un cancer, mais si c’est le cas, l’attraper tôt donne les meilleures chances de survie. »

Cancer Research UK estime qu’environ 38 000 personnes de moins ont commencé un traitement pour tous les types de maladie en Angleterre au cours de la dernière année.

Michelle Mitchell, directrice générale de Cancer Research UK, a déclaré: «Ces chiffres sont inquiétants et nous pourrions voir les progrès ralentir au cours des prochaines années à mesure que le véritable effet de la pandémie sera révélé.

« Le NHS montre des signes de reprise, mais un effort énorme est encore nécessaire pour éliminer l’arriéré du cancer le plus rapidement possible afin d’aider à éviter les décès par cancer évitables à la suite de la pandémie.

« Le gouvernement doit s’assurer qu’il y a suffisamment de financement pour le personnel, l’équipement de diagnostic et la recherche nécessaires pour améliorer les soins contre le cancer à travers le Royaume-Uni à long terme, afin que les patients cancéreux aient les meilleures chances de survivre à leur maladie. »

Un porte-parole du NHS a déclaré: «Le NHS travaille dur pour traiter plus de patients atteints de cancer que jamais et les derniers chiffres montrent que les niveaux de traitement sont désormais revenus aux niveaux d’avant la pandémie, avec plus de 200 000 personnes référées pour des contrôles du cancer en avril suite à un record élevé le mois précédent, et plus de neuf personnes sur dix ont commencé le traitement dans le mois qui a suivi.

« Les services de dépistage du cancer du sein sont ouverts avec des cliniques supplémentaires mises en place et des milliers d’invitations sont envoyées chaque mois, donc si vous êtes invitée, veuillez prendre rendez-vous. »

Alors que les experts disent qu’un financement supplémentaire est nécessaire, il y a certaines choses que vous pouvez surveiller en ce qui concerne le cancer.

Voici les six signes que vous pourriez être à risque.

Saignements inhabituels : Les saignements peuvent être le signe de beaucoup de choses, mais lorsqu’il s’agit de cancer, cela peut indiquer un cancer du col de l’utérus ou de l’intestin. Le Dr Sara Kayat a déclaré: « L’un des symptômes les plus courants du cancer du col de l’utérus est un saignement anormal: un changement dans vos règles ou des saignements inexpliqués entre les règles ou après les rapports sexuels. »

2. Des bosses et des bosses : Les cancers de la lymphe comme le lymphome peuvent provoquer une élévation des ganglions lymphatiques : une petite bosse autour du cou, de l’aine ou des aisselles.

Le cancer du sein est plus fréquent chez les personnes de plus de 50 ans, mais vous devriez toujours vérifier que vos seins ne présentent pas de grumeaux et de nodules.

Le cancer des testicules est le cancer le plus courant chez les hommes âgés de 15 à 49 ans. Le Dr Kayat a déclaré : « Les hommes doivent surveiller tout changement dans la forme ou la taille de leurs testicules, ainsi que toute bosse.

« Une douleur sourde ou une pression dans l’aine, l’abdomen ou le bas du dos peut également être un signe. »

3. Ballonnements: Le cancer de l’ovaire est plus fréquent chez les femmes de plus de 50 ans, mais les cas augmentent chez les femmes plus jeunes. Une femme sur cinq est désormais diagnostiquée à un plus jeune âge.

Il provoque souvent des ballonnements persistants, une perte d’appétit, une indigestion et des changements de poids.

4. Changements de taupe: Le cancer de la peau est plus fréquent chez les personnes âgées, voici un excellent test pour que vous sachiez quoi rechercher.

UNE est pour l’asymétrie. Les mélanomes ont généralement deux moitiés très différentes et ont une forme irrégulière.

est pour l’asymétrie. Les mélanomes ont généralement deux moitiés très différentes et ont une forme irrégulière. B est pour la frontière. Si le grain de beauté a été défini mais est maintenant irrégulier, parlez-en à votre médecin généraliste.

est pour la frontière. Si le grain de beauté a été défini mais est maintenant irrégulier, parlez-en à votre médecin généraliste. C est pour la couleur. Habituellement, les grains de beauté sont d’une seule couleur. Un mélange pourrait être un signe de cancer.

est pour la couleur. Habituellement, les grains de beauté sont d’une seule couleur. Un mélange pourrait être un signe de cancer. ré est pour le diamètre. S’il fait plus de 7 mm, il pourrait devenir cancéreux.

est pour le diamètre. S’il fait plus de 7 mm, il pourrait devenir cancéreux. E est destiné à évoluer et à s’étendre, alors faites attention à tout grain de beauté qui semble se développer.

5. Habitudes de toilette: Chaque année, environ 110 personnes reçoivent un diagnostic de cancer de l’intestin. Recherchez des changements dans la consistance de vos selles, en particulier des caca plus lâches et plus fréquents. Le sang dans les selles est un signe avant-coureur, tout comme la perte de poids ou d’appétit inexpliquée.

6. Problèmes de respiration: Si vous souffrez d’essoufflement, cela pourrait être un signe de cancer du poumon. La probabilité de cancer du poumon augmente si vous avez des antécédents de tabagisme.