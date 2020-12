Aux premières heures du 7 février, les puissants censeurs Internet chinois ont ressenti une sensation inconnue et profondément troublante. Ils sentaient qu’ils perdaient le contrôle.

La nouvelle se répandait rapidement que Li Wenliang, un médecin qui avait mis en garde contre une étrange nouvelle épidémie virale pour être menacé par la police et accusé de colporter des rumeurs, était devenu l’une de ses victimes. Le chagrin et la fureur ont envahi les médias sociaux. Pour les gens au pays et à l’étranger, la mort du Dr Li a montré le coût terrible de l’instinct du gouvernement chinois à supprimer les informations gênantes.

Pourtant, les censeurs chinois ont décidé de doubler. Mise en garde contre le «défi sans précédent» que la mort du Dr Li posait et «l’effet papillon» qu’elle pourrait déclencher, les responsables se sont mis au travail pour supprimer les nouvelles gênantes et récupérer le récit, selon des directives confidentielles envoyées aux agents de propagande locaux et aux organes de presse.

Ils ont ordonné aux sites d’information de ne pas émettre de notifications push alertant les lecteurs de sa mort. Ils ont dit aux plateformes sociales de supprimer progressivement son nom des pages de sujets tendance. Et ils ont activé des légions de faux commentateurs en ligne pour inonder les sites sociaux de bavardages distrayants, soulignant le besoin de discrétion: «Alors que les commentateurs se battent pour guider l’opinion publique, ils doivent cacher leur identité, éviter le patriotisme grossier et les éloges sarcastiques, et être élégants et silencieux dans obtenir des résultats. »