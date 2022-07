Des milliers de délinquants de la Caroline du Nord peuvent désormais s’inscrire et voter

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Des dizaines de milliers de personnes purgeant des peines pour des condamnations pour crime en Caroline du Nord mais qui ne sont pas derrière les barreaux peuvent désormais s’inscrire pour voter et voter à la suite d’une décision de la cour d’appel.

L’élargissement du nombre de personnes capables de s’inscrire et de voter a commencé mercredi, a déclaré le Conseil national des élections. Elle est intervenue au lendemain de la tenue d’élections locales dans plus d’une douzaine de localités.

Le changement découle d’un litige qui conteste une loi de 1973 qui empêche une personne reconnue coupable d’un crime de retrouver son droit de vote alors qu’elle est encore en probation, en liberté conditionnelle ou en surveillance post-libératoire.

Un panel de juges de première instance a invalidé la loi en mars, déclarant qu’elle violait la constitution de l’État en grande partie parce qu’elle discriminait les résidents noirs.

La Cour suprême de l’État a accepté en mai d’entendre un appel de cette décision, et l’affaire est toujours pendante.

Mais les juges n’ont pas touché à une décision de la Cour d’appel qui a empêché que les demandes d’enregistrement des criminels qui n’étaient pas en prison ou en prison ne soient satisfaites que jusqu’à mardi. Ainsi, ces candidats – pour l’instant et à moins que la Cour suprême n’infirme la décision du tribunal de première instance – pourront voter à partir des élections générales de novembre.

Plus de 56 000 personnes en Caroline du Nord ont été empêchées de s’enregistrer en vertu de la loi contestée, selon des preuves citées dans un procès de 2021. Il y a plus de 7,3 millions d’électeurs inscrits en Caroline du Nord.

Les défenseurs des droits de vote ont programmé un événement au centre-ville de Raleigh mercredi soir pour attirer l’attention sur les changements et commencer un effort pour atteindre ces délinquants et les aider à s’inscrire. Parmi les orateurs figurent le révérend William Barber de Goldsboro, coprésident de la campagne nationale des pauvres et représentant des groupes qui ont initialement contesté la loi en 2019.

The Associated Press