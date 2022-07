Des milliers de conservateurs veulent que Boris Johnson revienne dans le jeu — RT World News

Un donateur du parti a menacé de retenir un don de 500 000 £ à moins que le nom du Premier ministre sortant n’apparaisse sur le bulletin de vote à la direction

Plus de 4 000 partisans conservateurs auraient signé une pétition demandant que le Premier ministre sortant Boris Johnson ait une chance d’être réélu.

L’appel au président du Parti conservateur a été soumis par deux hauts responsables du parti, l’ancien député européen David Campbell-Bannerman et le milliardaire Lord Peter Cruddas. La pétition dit que parce que Johnson a été élu en 2019 par «loyal et travailleur” membres, les électeurs de base ne devraient pas être privés de leur mot à dire maintenant. Les membres du parti “sont très contrariés,” et “il y a de la colère envers le parti parlementaire», poursuit le texte.

“J’exige que Boris Johnson soit ajouté au scrutin en tant qu’option pour que les membres votent lors des prochaines élections”, lit l’appel, qui, selon le Daily Mail, a déjà été signé par plus de 4 000 électeurs conservateurs.

Les auteurs de la pétition affirment que tout le processus d’élection d’un nouveau chef de parti “est ouvert aux abus” par les députés “qui peut avoir des raisons d’intérêt personnel et des griefs» pour trancher contre Johnson.

Campbell-Bannerman, qui préside deux associations conservatrices, a déclaré que «détruire un leader électoral » serait “suicidaire» pour les conservateurs. Cruddas a menacé de retenir un don de 500 000 £ à moins que le nom de Johnson n’apparaisse sur le bulletin de vote.















Cependant, un porte-parole du Parti conservateur a précisé que «les règles stipulent clairement qu’une fois qu’un leader a démissionné, il n’est pas éligible pour se représenter lors d’un concours ultérieur.”

Alors que Campbell-Bannerman et Cruddas menaceraient de demander une injonction sur l’élection à la direction si leur appel n’était pas accordé, une autre pétition sur le même sujet a été rejetée jeudi par le Parlement.

L’appel, déposé le 8 juillet, appelait à «une enquête urgente sur l’ensemble du processus visant à forcer le Premier ministre à démissionner.

“Ramenez Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique. Il a été injustement chassé de son rôle Et il doit terminer son mandat pour le bien du Royaume-Uni et du Brexit», lit-on dans la pétition.

Le Parlement a expliqué le rejet de la pétition en disant qu’elle “ne peut pas accepter les pétitions concernant les nominations.

Les deux finalistes de la course à la direction – l’ancien chancelier Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss – sont sortis hier après le cinquième tour de scrutin des députés. Le gagnant sera annoncé le 5 septembre, après un vote par correspondance d’environ 150 000 membres du parti conservateur.

Le nouveau chef du parti sera nommé Premier ministre peu après. Jusqu’à ce que le nouveau chef du gouvernement soit installé, Johnson continuera dans le rôle de Premier ministre. La course à la direction a été annoncée à la suite de la décision de Johnson de se retirer après qu’une série de scandales a déclenché une vague de démissions de hauts responsables du cabinet.