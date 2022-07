Des milliers de clients commandent de la nourriture et des boissons gratuites après les problèmes d’application de livraison aux États-Unis

Avons-nous entendu de la nourriture et de l’alcool gratuits ? Un problème temporaire dans une application de service de livraison de nourriture aux États-Unis a conduit des centaines de personnes à passer des commandes sans payer un centime. Selon un éventail de publications sur les réseaux sociaux, les clients de DoorDash, le soir du 7 juillet, ont découvert un problème sur l’application qui leur a permis d’obtenir leurs achats gratuitement. Suite au problème de la passerelle de paiement, les utilisateurs ont été autorisés à payer après avoir passé des commandes, sans saisir de mode de paiement autorisé. Le problème DoorDash est devenu viral sur Twitter alors que de plus en plus de personnes l’ont découvert. Que s’est-il passé ensuite ? A-t-on même besoin de le dire ? Selon les tweets, les clients ont profité de l’occasion non seulement en commandant de la nourriture gratuite, mais aussi de la tequila coûteuse et même des contraceptifs. Au moment où DoorDash a résolu le problème, le dommage était fait et probablement irréparable.

Les internautes ont publié des captures d’écran des commandes extravagantes, qui s’élevaient à des milliers de dollars. Des images de magasins avec des centaines de commandes emballées ont également fait surface sur Internet.

CATASTROPHIC FAILURE: Doordash glitch lets people order thousands of dollars in food and alcohol for free pic.twitter.com/MYqkHQLoAx — Def Noodles (@defnoodles) July 8, 2022

Ain’t gone be a wing left in Chicago with this DoorDash glitch going on 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/ghqIyF2Ktj — Follow Da Realest (@Cameron_773) July 8, 2022

Pendant ce temps, un utilisateur s’est demandé pourquoi les gens utilisaient le billet de faveur pour commander de la restauration rapide. Il a écrit : « Vous recevez tous de la nourriture gratuite sur DoorDash et vous commandez chez McDonald’s ?! vous trébuchez tous.

y’all getting free food on DoorDash and ordering McDonald’s ?! y’all trippin 😂🤦🏽‍♀️ — 🫧 TRINAE 🫧 (@trinae_dapisces) July 8, 2022

Alors qu’un autre a demandé pourquoi les gens n’avaient pas profité du problème pour donner un pourboire aux livreurs DoorDash. “Donc, vous avez tous un problème Doordash où vous pouvez obtenir tout ce que vous vouliez gratuitement et personne n’a pensé à commencer à donner aux travailleurs 1 000 $ + ??” le tweet lu.

So y’all got a Doordash glitch to where you can get anything you wanted for free and nobody thought to start tipping workers $1,000+ ?? — Niccoya (@niccoyat) July 8, 2022

Certains utilisateurs ont inondé le site de microblogging de mèmes se moquant de ceux qui ont fait de gros achats sans payer. Ils ont prédit que l’entreprise de restauration chercherait à faire exécuter les paiements.

Y’all think doordash free till y’all wake up tomorrow & they strip y’all accounts down 😭😭😭😭 — 🤟🏿🤫 (@__JectBabyTy) July 8, 2022

Niggas gon wake up to message saying they door dash order was sent to a collections agency — IdemandArecount (@lordofthickbrow) July 8, 2022

Yall when DoorDash wake up in the morning 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aZzCOupnZ7 — NapTown4200 (@NAPTOWN4200) July 8, 2022

On dirait que certains en ont déjà payé le prix.

Too late these niggas are down terrible pic.twitter.com/bJyjhLA76q — LetsThrowBuxkz (@rockstarrkato) July 8, 2022

I’m finna kms pic.twitter.com/usGGI7QCN1 — Follow me PLS (@U4F2_) July 8, 2022

Bro I just got charged just now😂 — Dante VS THE WRLD (@DantesWRLD999) July 8, 2022

Un porte-parole de DoorDash a déclaré à Mashable qu’ils veilleraient à ce que les commerçants touchés par les commandes frauduleuses soient indemnisés. “Nous annulons activement les commandes frauduleuses et sommes en contact avec les commerçants concernés pour nous assurer qu’ils sont indemnisés pour toute commande non autorisée qu’ils pourraient avoir reçue”, a déclaré le porte-parole.

