Des milliers de civils fuient le nord de Gaza alors que les troupes israéliennes et les combattants du Hamas s’affrontent

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

Israël n’a pas l’intention de réoccuper Gaza ou de le contrôler pendant « longtemps », a déclaré un haut responsable israélien

Les forces israéliennes ont jusqu’à présent détruit 130 puits dans le réseau de tunnels du Hamas sous Gaza, selon l’armée

GAZA/JÉRUSALEM, 8 novembre (Reuters) – Des milliers de civils palestiniens ont marché mercredi dans une procession désespérée hors du nord de Gaza, cherchant refuge contre les frappes aériennes israéliennes et les violents combats terrestres entre les troupes israéliennes et les militants du Hamas.

L’exode a eu lieu dans une fenêtre d’opportunité de quatre heures annoncée par Israël, qui a demandé aux habitants d’évacuer le nord encerclé par ses forces blindées ou de risquer d’être pris au piège des violences.

Mais les parties centrales et méridionales de la petite enclave palestinienne assiégée ont également été à nouveau la cible de tirs alors que la guerre entre les dirigeants islamistes du Hamas et Israël entrait dans son deuxième mois.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’une frappe aérienne qui avait touché des maisons du camp de réfugiés de Nusseirat avait tué 18 personnes mercredi matin. À Khan Younis, six personnes, dont une jeune fille, ont été tuées lors d’une frappe aérienne.

“Nous étions assis en paix lorsque tout d’un coup, une frappe aérienne de F16 a atterri sur une maison et l’a fait exploser, tout le pâté de maisons, trois maisons côte à côte”, a déclaré un témoin, Mohammed Abu Daqa.

“Des civils, tous des civils. Une vieille femme, un vieil homme et il y en a d’autres encore portés disparus sous les décombres.”

La ville de Gaza, principal bastion du groupe militant du Hamas sur le territoire, est désormais encerclée par les forces israéliennes. L’armée a déclaré que ses troupes avaient progressé jusqu’au cœur de la ville densément peuplée tandis que le Hamas affirme que ses combattants ont infligé de lourdes pertes.

Le porte-parole militaire en chef de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les ingénieurs de combat utilisaient des engins explosifs pour détruire un réseau de tunnels du Hamas qui s’étend sur des centaines de kilomètres sous Gaza.

Dans un communiqué publié mercredi, l’armée a déclaré avoir détruit jusqu’à présent 130 puits de tunnel. “Les ingénieurs de combat qui combattent à Gaza détruisent les armes de l’ennemi et localisent, exposent et font exploser les puits des tunnels”, indique le communiqué.

Des frappes aériennes ont également tué un fabricant d’armes du Hamas, Mahsein Abu Zina, et plusieurs combattants, a indiqué l’armée israélienne.

Les chars israéliens ont rencontré une forte résistance de la part des combattants du Hamas qui ont utilisé les tunnels pour tendre des embuscades, selon des sources du Hamas et du groupe militant distinct du Jihad islamique. Israël affirme que 33 de ses soldats ont été tués.

Les responsables de l’ONU et les pays du G7 ont multiplié les appels à une pause humanitaire dans les hostilités pour aider à soulager les souffrances des civils à Gaza, où les bâtiments ont été rasés et les fournitures de base s’épuisent.

Les responsables palestiniens ont déclaré que 10 569 personnes ont été tuées, dont 40 % d’enfants. Le niveau de mortalité et de souffrance est “difficile à appréhender”, a déclaré à Genève le porte-parole de l’agence onusienne de la santé, Christian Lindmeier.

Israël a frappé Gaza en réponse à un raid transfrontalier du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre, au cours duquel des hommes armés ont tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et pris environ 240 otages, selon les décomptes israéliens.

La guerre est devenue l’épisode le plus sanglant du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des générations.

FUIR LES BOMBES

Des milliers de Palestiniens fuyant le nord ont suivi avec lassitude une longue file devant des bâtiments détruits et marqués par les bombes, ont déclaré des témoins.

[1/6]Le fils d’Emad El Salot réagit, alors qu’il pleure son père qui a été tué lors des frappes israéliennes, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, dans un hôpital de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 8 novembre 2023. REUTERS/ Mohammed Salem Acquérir des droits de licence

L’armée israélienne leur avait dit de se déplacer au sud des zones humides de Wadi Gaza, le long de la route principale Salah al-Din. Un grand nombre de personnes déplacées parmi les 2,3 millions d’habitants de Gaza sont déjà entassées dans les écoles, les hôpitaux et d’autres sites du sud.

Des milliers d’autres personnes restent dans le nord encerclé, notamment au principal hôpital Al Shifa de la ville de Gaza, où Um Haitham Hejela s’abritait avec ses jeunes enfants dans une tente improvisée.

“La situation empire de jour en jour”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a ni nourriture, ni eau. Quand mon fils va chercher de l’eau, il fait la queue pendant trois ou quatre heures. Ils ont frappé les boulangeries, nous n’avons pas de pain.”

L’intention déclarée d’Israël est d’anéantir le Hamas, en pilonnant Gaza par voie aérienne, terrestre et maritime, tandis que les troupes terrestres se sont déplacées pour diviser l’étroite bande côtière en deux dans de violents combats urbains au milieu des ruines des bâtiments.

Les médias palestiniens ont rapporté des affrontements entre militants et forces israéliennes près du camp de réfugiés d’al-Shati (Plage), dans la ville de Gaza. La branche armée du Hamas, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, a déclaré que ses combattants avaient détruit un char israélien dans la ville de Gaza.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les affirmations des deux camps sur le champ de bataille.

Il n’y a pas eu d’autres nouvelles de la part d’Israël sur le sort possible de Yahya Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza et considéré comme l’un des principaux organisateurs des attaques du 7 octobre. Israël a déclaré mardi qu’il avait été coincé dans son bunker.

CRAINTES POUR LES OTAGES

Les Israéliens ont exprimé leur crainte que les opérations militaires ne mettent davantage en danger les otages pris le 7 octobre et qui seraient détenus dans les tunnels. Israël affirme qu’il n’acceptera pas de cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés. Le Hamas affirme qu’il n’arrêtera pas les combats tant que Gaza sera attaquée.

Washington a soutenu la position d’Israël selon laquelle un cessez-le-feu aiderait militairement le Hamas. Mais le président américain Joe Biden a déclaré mardi qu’il avait exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahu à suspendre les combats pour des raisons humanitaires.

Israël est jusqu’à présent resté vague sur ses plans à long terme s’il atteint son objectif déclaré de vaincre le Hamas.

Un haut responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré mardi soir aux journalistes à Washington qu’Israël n’avait pas l’intention de réoccuper la bande de Gaza ou de la contrôler pendant “une longue période”.

“Nous estimons que nos opérations actuelles sont efficaces et réussies, et nous continuerons à insister”, a déclaré le responsable. “Ce n’est pas illimité ni éternel.”

« PAS DE NOURRITURE, PAS D’EAU »

Les Nations Unies affirment que le système de santé de Gaza est sur le point de s’effondrer, frappé par les frappes aériennes, inondé de patients et à court de médicaments et de carburant.

Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Tokyo, ont appelé à une pause humanitaire dans les combats.

Une déclaration du G7 a déclaré qu’Israël avait le droit de se défendre, mais que les civils devaient être protégés et que le droit international humanitaire devait être respecté. Une solution à deux États « reste la seule voie vers une paix juste, durable et sûre », a-t-il déclaré.

Une telle solution, envisageant la création d’un pays indépendant pour les Palestiniens sur le territoire capturé par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967, est depuis longtemps l’objectif des efforts de paix internationaux, mais le processus est moribond depuis 2014.

Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose et Maayan Lubell à Jérusalem, Rami Amichay à Tel Aviv et Matt Spetalnick à Washington ; écrit par Michael Perry, Angus MacSwan et Mark Heinrich ; Montage par Simon Cameron-Moore et Peter Graff

