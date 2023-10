Des milliers de chrétiens indignés dénoncent l’antisémitisme d’Elon Musk

En réponse à l’augmentation des discours de haine antisémite sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, des milliers de chrétiens ont signé une pétition dénonçant Elon Musk et appelant les entreprises publicitaires à prendre des mesures contre lui.

Dans son pétition publiée vendredi, Faithful America, une organisation de chrétiens soutenant les causes de justice sociale tout en s’opposant au « nationalisme chrétien », a écrit que X est devenu un terrain fertile pour l’antisémitisme et représente « l’un des plus grands dangers pour les Juifs depuis des années ». L’organisation prévient que si un changement sérieux ne se produit pas, cela pourrait conduire à des violences potentielles contre la communauté juive.

« En tant que membres de l’organisation chrétienne Faithful America, nous reconnaissons la menace sérieuse que représentent les dangereuses attaques d’Elon Musk contre l’ADL, nous condamnons l’antisémitisme qu’il a choisi de laisser se propager sur sa plateforme, et nous faisons écho aux déclarations des rabbins, des universitaires et des Les dirigeants d’organisations juives demandent aux annonceurs de cesser immédiatement de faire affaire avec X », indique la pétition de Faithful America.

Dimanche après-midi, la pétition avait recueilli plus de 9 500 signatures sur l’objectif visé de 10 000.

Selon nouvelle recherche menée par le Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH) et publiée le 13 septembre, un échantillon de 300 publications provenant de 100 comptes, avec trois publications provenant de chaque compte, a révélé que X continue d’héberger près de 86 % des publications signalées pour discours de haine. Les messages incluaient la promotion et la glorification de l’antisémitisme, du racisme anti-Noirs, du néonazisme, de la suprématie blanche et/ou d’autres types de racisme.

Une semaine après que les messages aient été signalés aux modérateurs les 30 et 31 août, le CCDH a écrit que les chercheurs avaient découvert que X avait quitté 259 des 300 messages. Au moment de la publication de l’étude, 90 comptes sur 100 restaient également actifs.

Cela survient après que Musk, qui a repris la plateforme de médias sociaux en 2022, s’est ouvertement engagé dans une critique de l’Anti-Defamation League (ADL), une organisation juive dédiée à la lutte contre l’antisémitisme et l’extrémisme.

Dans une série de messages sur X le mois dernier, Musk a accusé à plusieurs reprises l’ADL de une baisse de 60 pour cent des revenus de la plateformealléguant un effort coordonné du groupe pour éloigner les annonceurs.

« Depuis l’acquisition, l’ADL tente de tuer cette plateforme en nous accusant à tort, ainsi que moi-même, d’être antisémites », Musc a écrit. « Pour blanchir le nom de notre plateforme sur la question de l’antisémitisme, il semble que nous n’ayons pas d’autre choix que d’intenter une action en diffamation contre la Ligue anti-diffamation… oh quelle ironie ! »

Cependant, Musk a indiqué sur X qu’il est contre l’antisémitisme en écrivant : « Pour être très clair, je suis favorable à la liberté d’expression, mais contre l’antisémitisme sous toutes ses formes. »

En outre, Musk s’est engagé à plusieurs reprises dans des comptes antisémites sur X, tandis que ses allégations ont également conduit à un hashtag X, #BanTheADL.

« Le milliardaire de la technologie a amplifié les hashtags anti-ADL lancés par des nationalistes blancs. Il a même menacé de poursuivre l’organisation en justice pour avoir osé dénoncer honnêtement la haine que son entreprise introduisait dans le courant dominant américain – la blâmant ridiculement pour la perte de revenus publicitaires de Twitter/X. « , a ajouté Faithful America dans sa pétition de vendredi.

Bien que Faithful America admette que les chrétiens ont été complices de la perpétuation de l’antisémitisme tout au long de l’histoire, l’organisation maintient la nécessité d’un changement tout en exhortant la communauté chrétienne et les autres à condamner Musk.