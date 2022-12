Des milliers de Canadiens restent dans les jours sombres après de violentes tempêtes coupant le courant

Des milliers de Canadiens passent une autre journée dans le froid et l’obscurité, alors que les équipes d’hydroélectricité continuent de travailler pour rétablir l’électricité aux personnes touchées par les pannes d’électricité causées par les violentes tempêtes hivernales de la semaine dernière.

Tôt lundi matin, l’électricité était toujours coupée pour un peu moins de 70 000 clients d’Hydro-Québec, moins de 30 000 clients d’Hydro One et un peu plus de 2 000 clients d’Énergie NB.

Hydro One affirme avoir rétabli le courant pour plus de 377 000 clients depuis le début des conditions météorologiques extrêmes, mais les fermetures de routes persistantes ont un impact sur la capacité de ses équipes à accéder aux zones restreintes.

Hydro-Québec affirme que la majorité de ses pannes restantes ne touchent qu’entre un et cinq clients à la fois, ce qui signifie que le travail de rétablissement du service pour tous prend un temps considérable.

Un déraillement de train la veille de Noël continue également de faire des ravages sur les projets de voyage de vacances en Ontario et au Québec.

Après avoir annulé tous les trains du jour de Noël sur ses liaisons Toronto-Ottawa et Toronto-Montréal, Via Rail a tweeté dimanche soir qu’il annulait également tous les trains du lendemain de Noël sur les corridors en raison des complications en cours.

La région de Niagara, dans le sud de l’Ontario, entre dans sa troisième journée d’état d’urgence en raison de la tempête, et certains services comme la collecte des ordures et du recyclage ont été annulés pour le lendemain de Noël.

Environnement Canada a émis un avertissement de bourrasque de neige pour la région et mis en garde contre une visibilité réduite en raison de chutes de neige qui pourraient durer jusqu’à mardi après-midi dans certaines régions.

D’autres parties du sud de l’Ontario comme Barrie, Parry Sound et Peterborough font l’objet d’avertissements similaires.

L’agence météorologique a également émis des avertissements de vent et de neige pour certaines parties de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que de froid extrême dans certaines parties du Manitoba, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Pendant ce temps, il indique que les températures augmenteront bien au-dessus du point de congélation dans une grande partie du sud du Québec et du Canada atlantique à partir de mercredi.

Les températures à Montréal devraient grimper entre 0 C et 9 C le jour et jusqu’à 7 C la nuit. Des conditions similaires sont attendues plus à l’est, avec des températures approchant les 10 °C à Fredericton et à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et à Charlottetown, tandis qu’Halifax pourrait atteindre 11 °C samedi.

Le temps plus chaud devrait durer au moins quatre jours, jusqu’au réveillon du Nouvel An.

De l’autre côté du pays, en Colombie-Britannique, quatre personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées après le renversement d’un autobus sur une autoroute verglacée samedi soir.

Environnement Canada a mis en garde contre l’accumulation de glace due à la pluie verglaçante continue dans la zone sud s’étendant de Whistler et de la vallée du Fraser à la vallée de l’Okanagan, ainsi qu’un bulletin météorologique spécial pour une grande partie de l’intérieur, également pour une éventuelle pluie verglaçante.

LA PRESSE CANADIENNE

