Des milliers de Canadiens doivent encore rembourser les prestations en cas de pandémie

Des milliers de Canadiens qui ont reçu des prestations d’urgence fédérales COVID-19 auxquelles ils n’étaient pas admissibles – y compris la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) de 2 000 $ par mois et la prestation canadienne de relance (CRB) – sont toujours tenus de payer le de l’argent au gouvernement.

En mai, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a envoyé des avis à plus de 260 000 Canadiens indiquant qu’ils avaient reçu de l’argent auquel ils n’avaient pas droit et qu’ils devraient rembourser.

Mais en septembre, seulement environ 19 000 de ces personnes – moins d’un dixième du total – avaient effectué des remboursements à l’ARC, selon des documents déposés à la Chambre des communes plus tôt cette semaine. Environ 16 millions de dollars ont été remboursés depuis mai, mais 1,2 milliard de dollars sont toujours impayés, selon les documents.

Ron Anicich, un technicien du son de Toronto, a reçu l’un des avis de l’ARC l’avertissant qu’il devrait rembourser ses prestations CERB. Il a dit qu’il se sentait “confus, mais surtout paniqué” parce qu’il pensait qu’il était éligible pour l’argent.

“Je suis sûr que je serais sans abri si cela ne m’avait pas été disponible à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

Des programmes comme le CERB étaient basés sur une attestation – les candidats eux-mêmes devaient déterminer s’ils étaient éligibles en fonction des critères.

À l’époque, le gouvernement avait promis que ceux qui s’inscriraient aux programmes de bonne foi et se tromperaient quant à leur admissibilité ne subiraient aucune pénalité, mais devraient tout de même rembourser. L’ARC a déclaré à CBC qu’il n’y a pas de date limite pour les remboursements et qu’elle s’engage à faire preuve de souplesse.

Anicich a déclaré qu’il n’était pas sûr de pouvoir rembourser l’argent bientôt.

“La dette écrasante que je n’ai absolument aucun moyen de payer et je ne vois aucun moyen de sortir de cette situation dans mon avenir immédiat – c’est déprimant, très franchement”, a déclaré Anicich. “C’est assez pourri.”

Des milliers ont remboursé volontairement

L’ARC a indiqué dans ses documents qu’avant l’envoi des avis, 341 000 Canadiens avaient volontairement remboursé environ 910 millions de dollars en prestations auxquelles ils n’étaient pas admissibles.

Le porte-parole du NPD en matière de finances, Daniel Blaikie, a déclaré que le gouvernement fédéral devrait examiner de plus près ces 260 000 Canadiens qui doivent encore, déterminer lesquels d’entre eux sont à faible revenu et accorder à ces personnes une amnistie de la dette.

“Ce que nous ne savons pas, c’est quelle part de cette dette est réellement recouvrable. Parce que si ce sont des gens qui gagnent moins de 20 000 $ par an ou 24 000 $ par an dans l’économie actuelle, ils n’ont plus d’argent pour rembourser la dette publique”, Blaikie a dit.

“Les chasser pour cet argent et dépenser de l’argent pour payer les gens pour les chasser ne va pas porter ses fruits.”

Le porte-parole du NPD en matière de finances, Daniel Blaikie, a déclaré que le gouvernement devrait accorder l’amnistie aux Canadiens à faible revenu à qui on demande de rembourser des prestations en cas de pandémie auxquelles ils n’étaient pas admissibles. (David Kawai/La Presse Canadienne)

Blaikie a fait valoir que le gouvernement devrait plutôt s’efforcer de récupérer l’argent des fraudeurs qui ont profité des programmes de lutte contre la pandémie.

Une porte-parole de la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a déclaré que tous les Canadiens qui ont reçu par erreur des prestations en cas de pandémie devront quand même rembourser l’argent, mais a insisté sur le fait que le gouvernement fera preuve de souplesse avec ceux qui ne peuvent pas le rembourser immédiatement.

“L’Agence du revenu du Canada travaillera avec les Canadiens de manière empathique et flexible tout en veillant à ce que les fonds publics aillent à ceux qui étaient éligibles”, a déclaré l’attaché de presse de Lebouthillier, Chris MacMillan, dans un courriel.

Les conservateurs disent qu’il faut plus de garde-fous

La députée conservatrice Kelly McCauley a convenu que ceux qui ont reçu des prestations par erreur devraient quand même rembourser l’argent – ​​mais a admis que cela pourrait prendre un certain temps pour récupérer tous les fonds.

“J’aimerais que l’argent des contribuables qui a été payé de manière incorrecte soit récupéré, que ce soit demain ou dans un mois ou dans six mois”, a déclaré McCauley, ajoutant qu’il s’agirait probablement d’un “processus de plusieurs années”.

Alors qu’il a dit qu’il reconnaissait le besoin urgent de déployer rapidement des avantages comme le CERB au début de la pandémie, McCauley a critiqué les libéraux pour ne pas avoir utilisé cette expérience pour mettre en place des garde-corps pour d’autres programmes.

La députée conservatrice Kelly McCauley affirme que le gouvernement doit améliorer les garde-fous autour d’autres programmes tels que l’Allocation canadienne pour les travailleurs. (Nouvelles de Radio-Canada)

McCauley a souligné l’augmentation de 4 milliards de dollars de l’Allocation canadienne pour les travailleurs – un crédit d’impôt pour les travailleurs à faible revenu – dans le récent Énoncé économique de l’automne.

Le financement supplémentaire vise à couvrir les paiements anticipés versés aux Canadiens qui se sont qualifiés pour le programme l’année dernière.

Mais le directeur parlementaire du budget a rapporté cette semaine qu’en appliquant automatiquement les paiements à tous ceux qui se sont qualifiés l’année dernière, la prestation ira probablement aux personnes qui ne sont plus éligibles cette année parce que leur revenu annuel a dépassé le seuil du programme.

“Le coût substantiel de cette … mesure est largement dû à la décision politique du gouvernement de ne pas récupérer ces paiements anticipés lorsque les revenus des bénéficiaires augmentent et qu’ils deviennent inadmissibles aux prestations”, indique le rapport du DPB.

CBC News a contacté le bureau de la ministre des Finances Chrystia Freeland pour obtenir une réponse au rapport du directeur parlementaire du budget, mais n’a pas reçu de réponse officielle avant la publication.

McCauley a déclaré que le gouvernement devrait mettre en place davantage de garde-corps pour garantir que seuls ceux qui sont éligibles reçoivent la prestation.

« Au lieu de planifier correctement et de s’assurer que ceux qui le méritent et qui en ont le plus besoin soient payés, cela semble être un plan libéral continu de [throwing] autant d’argent à la porte sans voir qui est vraiment qualifié pour cela », a déclaré McCauley.