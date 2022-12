Des milliers de Britanniques font face au chaos des voyages le lendemain de Noël alors que les grèves font des ravages avec les acheteurs qui se dirigent vers les soldes et les sorties en famille

Des MILLIERS de Britanniques sont confrontés au chaos des voyages du lendemain de Noël alors que les grèves font des ravages à travers le pays.

Les acheteurs qui se dirigent vers les ventes auront du mal à trouver un service de train en marche ou à rejoindre environ 15,2 millions d’autres voitures sur la route.

Les acheteurs du Boxing Day ne seront pas seulement aux prises avec des files d’attente aujourd’hui, mais aussi avec le chaos de la circulation 1 crédit

Environ 15,2 millions de personnes devraient sauter dans leur voiture pour faire du shopping aujourd’hui, au milieu des grèves des trains 1 crédit

Cela survient alors que les experts ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les chasseurs de bonnes affaires dépensent 1 milliard de livres sterling de moins que l’année dernière.

Ils disent que cela est dû aux grèves des trains, à la neige et à la crise du coût de la vie.

L’AA a déclaré qu’elle s’attendait à ce que 15,2 millions de voitures empruntent les routes britanniques aujourd’hui.

Un porte-parole a déclaré: “Le trafic est susceptible de se développer autour des centres commerciaux car de nombreuses personnes recherchent une bonne affaire dans les ventes, tandis que les fans de football se déplaceront pour voir leurs équipes.

“Il y a de la place pour des embouteillages localisés et des trajets plus courts, mais le trafic devrait être dispersé tout au long de la journée car les gens prennent leur temps après le jour de Noël.”

Les grèves ferroviaires surviennent après la fermeture de tous les transports publics hier.

National Rail et un certain nombre de lignes de métro sont touchées – certaines n’offrant aucun service.

L’action revendicative est en cours depuis plus tôt ce matin, alors que les travailleurs contestent les salaires, les suppressions d’emplois et les conditions de travail.

Pendant ce temps, les acheteurs du Boxing Day devaient commencer à faire la queue à partir de 6 heures du matin.

Certains magasins, dont M&S, John Lewis et Boots, ont commencé à réduire les prix jusqu’à 70% la veille de Noël pour éliminer les stocks excédentaires.

Mais le professeur Joshua Bamfield, directeur du Center For Retail Research, a déclaré : « Les grèves des trains auront un impact majeur et tout le monde a moins d’argent. Ajoutez la neige et la glace et ça a l’air assez terrible.

Les files d’attente serpentaient déjà dans les rues de Londres ce matin Crédit : Reuters