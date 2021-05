Des milliers de Britanniques enthousiastes arrivent pour la deuxième rave post-lockdown sans distanciation sociale ni masque facial lors de l’événement test

Des milliers de fêtards bourdonnants sont arrivés pour la deuxième rave britannique après le verrouillage lors d’une rave de Liverpool ce soir.

Quelque 3,00 fêtards sont attendus dans un entrepôt à Liverpool pour un événement de deux jours qui a débuté hier soir.

Le promoteur de la vie nocturne Circus organise The First Dance à Liverpool, où les fêtards n’ont pas à porter de masques ou de distance sociale pour la première fois depuis le début du verrouillage.

Les foules ont fait la queue à l’extérieur pour la dernière nuit de l’événement de deux jours, alors que certains posaient pour des photos tenant des bouteilles d’alcool.

Fatboy Slim sera en tête d’affiche ce soir après que les foules d’hier soir ont envahi le sol dans l’entrepôt de Bramley-Moore Dock pour danser côte à côte pour la première fois en plus d’un an.

Les Ravers doivent passer un test de flux latéral 24 heures avant l’événement afin de libérer leur billet électronique, et doivent produire un résultat négatif pour entrer.

Ils sont ensuite invités à passer un autre test cinq jours après la rave et à soumettre les résultats.

Les clubbers ont pu revenir sur la piste de danse lors d’un événement pilote pour 3 000 personnes.

Tous les fêtards ont dû produire des tests de coronavirus négatifs, n’ont pas eu à porter de couvre-visage ou de distance sociale pour la première fois depuis avant le début du verrouillage.

On espère que cet événement, le premier de deux qui aura lieu des soirées consécutives, ouvrira la voie à des clubs de tout le pays pour rouvrir leurs portes.

À l’intérieur de l’entrepôt de Bramley-Moore Dock, des foules ont envahi le sol pour danser côte à côte pour la première fois en plus d’un an.

Les amateurs de clubs ont été vus en train de s’embrasser et de s’embrasser, certains assis sur les épaules des autres pour une meilleure vue de la scène.

Dans la file d’attente à l’extérieur de la salle, Elliott Cause, 20 ans, étudiant à l’Université de Liverpool, a déclaré: «J’ai l’impression que c’est un grand moment pour le Royaume-Uni.

«J’ai l’impression que les étudiants de l’université ont du mal sans cela, j’ai le sentiment que cela fera beaucoup.

« Vous pouvez déjà voir que les gens sont tellement prêts, l’énergie est formidable. »

Tout événement est spécial, mais avec la quantité de travail qui y est consacrée et le fait d’être le premier au pays depuis plus de 12 mois, c’est très spécial. Sam Newson, le producteur de l’événement

Sam Murphy, 20 ans, originaire de Belfast, a déclaré qu’après avoir débuté à l’Université de Liverpool Hope en septembre dernier, il avait eu les « pires freshers de tous les temps » en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Il a déclaré que même une déchirure des ligaments de son pied et le port d’une botte de protection ne l’avaient pas découragé d’assister à la première soirée en club depuis mars 2020.

Il a dit: « Aucune chance – la première chose que j’ai dite a été de me donner une botte et de me laisser sortir. »

Sam de Belfast, a déclaré qu’il avait effectué un test de coronavirus jeudi et à nouveau vendredi matin et qu’il en prendrait un autre dans cinq jours.

Son ami Aodghan Fegan, 21 ans, a déclaré: « J’espère que tout se passera bien et j’espère que les niveaux de Covid resteront toujours bas afin qu’il y ait plus d’événements comme celui-ci. »

Leah Lawless, 18 ans, a déclaré qu’elle et ses amis attendaient de retourner dans les clubs depuis environ un an.

Elle a déclaré: « Nous sommes très excités. Ça a été dur, ça a été ennuyeux, un peu triste, déprimant et pas le meilleur. »

La programmation de vendredi comprenait le fondateur et DJ de Circus Yousef, Lewis Boardman et The Blessed Madonna.

Sam Newson, le producteur de l’événement, a déclaré que le pilote était « vital » après que l’industrie des événements ait été « décimée » au cours de la dernière année.

Il a déclaré: «Au cours des 12 derniers mois, cela a été un désastre.

« Les gens ont déménagé, j’ai des collègues qui ont perdu des maisons, cela a été incroyablement difficile et donc essayer d’obtenir cette sauvegarde et ce fonctionnement est extrêmement important. »

Il a ajouté: «Je suis monté sur scène très tôt et j’avais un petit œil larmoyant, je ne vais pas mentir, c’est très émouvant.

« Tout événement est spécial, mais avec la quantité de travail qui a été consacrée à cela et le fait d’être le premier dans le pays depuis plus de 12 mois, c’est très spécial. »

Les scientifiques chercheront à voir si les foules qui se mélangent et dansent à l’intérieur augmentent le risque de transmission du Covid-19.

La qualité de l’air et les mouvements étaient également surveillés dans le cadre d’une étude menée par l’Université de Loughborough afin de créer des directives claires sur la façon de concevoir et d’exploiter des bâtiments non domestiques afin de minimiser les risques.

La soirée fait partie du programme de recherche sur les événements, qui verra également les foules revenir à des événements tels que la finale de la FA Cup et un festival de musique organisé à Sefton Park à Liverpool.

