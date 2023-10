Des milliers de billets invendus pour l’Angleterre contre les Fidji mais les quarts de finale de Paris sont complets

Environ 4 500 billets pour le quart de finale de la Coupe du monde de l’Angleterre contre les Fidji à Marseille étaient encore disponibles mardi, les supporters ne semblant pas convaincus par l’attrait de regarder l’équipe de Steve Borthwick en France.

Alors que les deux quarts de finale à succès à Paris – l’Irlande affronte la Nouvelle-Zélande samedi tandis que la France affronte l’Afrique du Sud 24 heures plus tard – sont complets, des billets restent disponibles pour les deux huitièmes de finale de Marseille. Cependant, il y a beaucoup plus de places disponibles pour le choc de l’Angleterre contre les Fidji dimanche que pour la rencontre entre le Pays de Galles et l’Argentine samedi dans un stade de 67 000 places.

World Rugby insiste sur le fait que davantage d’opportunités pour les nations de niveau 2 sont une priorité pour l’avenir En savoir plus

Mardi soir, 2 926 billets étaient disponibles, allant de 75 € à 300 €, pour le match de l’Angleterre via le site officiel de billetterie de France 2023, ainsi que 1 500, et ce chiffre continue d’augmenter via la revente. Environ 1 400 étaient disponibles pour le match du Pays de Galles et 800 pour la revente.

Les matches de poule de l’Angleterre contre l’Argentine à Marseille, le Japon à Nice et le Chili et les Samoa – tous deux à Lille – ont été gâchés par la vue de sièges vides et de supporters apparemment peu disposés à débourser pour suivre l’équipe de Borthwick.

Les supporters pourraient également être découragés par la perspective du retour de l’Angleterre à Marseille après que des centaines de personnes aient été contraintes de rater le coup d’envoi du match d’ouverture, après avoir été prises dans des files d’attente chaotiques et « dangereuses » à l’extérieur du stade, incitant les organisateurs du tournoi et World Rugby à publier des excuses rapides. De manière anecdotique, certains supporters ont enduré des expériences misérables en France, allant de la cohue à Marseille aux supporters du Pays de Galles et de l’Australie bloqués à l’extérieur du stade de Lyon, à huit kilomètres de la ville, en passant par l’indisponibilité de bière fraîche.

L’apathie des supporters semble cependant être un problème croissant pour l’Angleterre. Pour son match de préparation d’adieu contre les Fidji, la Rugby Football Union a maintenu fermé le premier niveau de Twickenham, qui en compte 82 000, avant d’annoncer une fréquentation d’un peu moins de 57 000 personnes. Mais cela ne semble pas être un problème, comme le reconnaît le directeur général de la RFU, Bill Sweeney. La semaine dernière, il a été interrogé sur la question, mais il a affirmé à tort que ce type de chiffre était la norme lors des visites des équipes des îles du Pacifique. En fait, les visites précédentes des trois – Fidji en 2016, Samoa en 2017 et Tonga en 2021 – ont attiré plus de 81 000 personnes.

« Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait une diminution de l’intérêt », a déclaré Sweeney, qui a déjà décrit les matches des Six Nations et les internationaux d’automne, ainsi que la tribune Est rénovée de 80 millions de livres sterling, qui compte quatre restaurants d’accueil et peut accueillir jusqu’à 4 500 personnes. supporters, comme « notre vache à lait ».

Normalement, lorsque nous jouons un match contre une nation émergente, le chiffre tend à se situer entre 55 000 et 60 000. Je ne pense pas que nous nous attendrions à avoir une capacité de 82 000 places face aux Fidji, aux Samoa ou aux Tonga, franchement. Nous sommes dans un moment particulièrement difficile en ce moment, vous voyez dans les médias, le coût de la vie, les dépenses pour aller à un match, nous le savons. Alors peut-être que nous traversons actuellement une période très difficile en termes économiques. Mais en termes de ventes globales de billets et d’hospitalité, nous nous en sortons bien.

« Cela ne veut pas dire que nous pouvons être complaisants, me disent un certain nombre de personnes, tout ce que vous avez à faire est d’augmenter le prix de vos billets de 20% et vous remplirez toujours le stade et cela résoudra tous vos problèmes. . Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça. Il faut être conscient des pressions économiques du moment. Je ne pense pas que nous ayons un problème majeur avec cela, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. »