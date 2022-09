Des MILLIERS d’autres Britanniques devraient voir le cercueil de la reine lors de son dernier voyage après la modification des plans d’itinéraire, a-t-on rapporté.

Le corbillard transportant Sa Majesté de Westminster à Windsor après ses funérailles lundi devrait faire le long chemin pour permettre à davantage de personnes en deuil de lui rendre hommage.

Des milliers d’autres Britanniques ont pu voir le cercueil de la reine après que les plans de son dernier voyage auraient été modifiés Crédit : Reuters

Il évitera apparemment la M4 – la route la plus rapide – et s’en tiendra plutôt aux routes A, y compris l’A30 et l’A4, rapporte le Daily Mail.

Le trajet plus long donnera à des milliers de Britanniques supplémentaires la chance de voir le cercueil du défunt monarque lors de son passage.

Et un initié a déclaré au Mail: “Tous les autres membres de la famille royale iront sur le M4.”

Les funérailles de la reine, dirigées par le doyen de Westminster, débuteront lundi à 11 heures.

À 12h15, les enfants de Sa Majesté et d’autres membres de la famille royale marcheront derrière son cercueil jusqu’à Wellington Arch.

Le cercueil sera ensuite levé dans le corbillard d’État, qui commencera son voyage vers Windsor.

Il est entendu qu’après le départ du corbillard, il empruntera les routes jusqu’à Hyde Park pour donner aux personnes en deuil une chance de rendre hommage.

La voiture doit arriver au Long Walk à Windsor à 15h15, où le public aura une autre chance de dire ses derniers adieux avant que Sa Majesté ne repose à côté de son mari bien-aimé, le prince Philip, dans la chapelle St George, au château de Windsor.

L’offre publique fait écho à celle prise pour les funérailles de la princesse Diana en 1997, lorsque l’itinéraire de son cercueil de Londres au Northamptonshire a été modifié la nuit précédente.

Un mile supplémentaire a été ajouté au voyage à la dernière minute après l’énorme effusion de chagrin pour sa mort.

Environ 400 000 personnes en deuil devraient défiler devant le cercueil de la reine car il reste en état jusqu’à lundi matin.

Des milliers, cependant, pourraient manquer s’il n’y a pas assez de temps pour faire entrer tout le monde.

Un service funéraire privé, auquel assisteront le roi et des membres de la famille royale, sera conduit par le doyen de Windsor lundi soir.

Sa Majesté sera enterrée aux côtés de son défunt mari, le duc d’Édimbourg, à la King George VI Memorial Chapel.

Les soldats de la Household Cavalry participent à une répétition tôt le matin cette semaine pour les funérailles de la reine à Londres Crédit : PA