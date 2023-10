Des milliers d’Australiens défilent en solidarité avec la Palestine après qu’Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas

Près d’un millier de personnes ont pris part à un rassemblement pro-palestinien suite à l’attaque surprise contre Israël par le Hamas ce week-end.

Le rassemblement, organisé par le Palestine Action Group Sydney, s’est réuni à l’hôtel de ville du CBD de Sydney à 17h30, et les participants se sont rendus à l’Opéra de Sydney.

La marche coïncide avec la décision du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud d’illuminer le monument en bleu et blanc – les couleurs du drapeau israélien – en soutien aux groupes communautaires juifs de Nouvelle-Galles du Sud.

Le Parlement de Canberra fait partie des nombreux monuments australiens illuminés en signe de solidarité avec Israël.

Les membres de la foule ont scandé « La Palestine ne mourra jamais », « Israël, États-Unis, combien d’enfants avez-vous tués aujourd’hui ? et « Shame, Shame Australia » et « Shame, Shame Albo » alors qu’ils approchaient de Circular Quay.

Sur les marches de l’Opéra, des bougies étaient disposées pour écrire « Palestine libre », tandis que des fusées éclairantes étaient allumées.

Jusqu’à trois personnes arborant des drapeaux israéliens auraient été expulsées du rassemblement, que le Premier ministre Anthony Albanese avait auparavant exhorté les manifestants pro-palestiniens à abandonner.

La police a également demandé à la communauté juive d’éviter l’hommage à l’Opéra en raison du rassemblement.

« La police de Nouvelle-Galles du Sud exhorte la communauté à ne pas se rendre à l’Opéra de Sydney ou à l’hôtel de ville ce soir », indique un courriel adressé aux membres du Conseil juif des députés de Nouvelle-Galles du Sud.

« Les membres de la communauté déjà présents dans le CBD doivent être vigilants car les manifestants chercheront probablement à marcher de l’hôtel de ville à l’Opéra de Sydney.

« Les événements de ce soir peuvent présenter un risque pour la sécurité des membres de la communauté et il vous est fortement conseillé de ne pas y assister. »

Apparaissant sur 2GB’s Drive avec Chris O’Keefe, M. Albanese a appelé les gens à respecter les « pertes en vies humaines » survenues le week-end après que le groupe militaire palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, entraînant la mort de plus de 1 100 civils.

« Je pense que les gens doivent vraiment prendre du recul », a-t-il déclaré, s’exprimant sur Drive de 2 Go avec Chris O’Keefe.

« Ce qui s’est produit ici est totalement indéfendable. Vous ne pouvez pas cibler des civils comme ce qui s’est produit ce week-end, où des milliers de personnes ont assisté à un festival de musique.

« L’idée selon laquelle des gens lanceraient des tirs aveugles et aléatoires, essayant simplement de causer autant de mal et d’effusion de sang que possible, est tout simplement une atrocité qui mérite la condamnation de tous. »

Cependant, Josh Lees, organisateur du Palestine Action Group à Sydney, a critiqué à la fois l’État et le gouvernement fédéral pour avoir adopté une « position unilatérale ».

« Les médias et le gouvernement dénoncent les pertes en vies humaines parmi les civils. Qu’en est-il des civils palestiniens ? Pourquoi leur vie n’a-t-elle pas d’importance ? il a dit.

« Où est la condamnation des promesses du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de cibler tous les recoins de la bande de Gaza dans les prochains jours ?

Le groupe d’activistes a condamné Israël pour avoir lancé une « guerre à grande échelle contre la Palestine » et a demandé à l’Australie de « couper les liens avec Israël ».

« Il est de la responsabilité de tous ceux qui défendent la justice, la liberté, contre l’apartheid, le colonialisme et l’impérialisme de défendre la Palestine », peut-on lire dans la description de l’événement.

« Mettre fin à l’apartheid israélien, à l’occupation et au siège de Gaza. »

La police de Nouvelle-Galles du Sud était présente à la manifestation et a déclaré qu’elle « travaillerait avec les manifestants pour garantir qu’il n’y aura pas de rupture de l’ordre public et qu’il y aura un impact minimal sur la communauté ».

« La police de Nouvelle-Galles du Sud est au courant de l’activité de protestation prévue à l’hôtel de ville de Sydney aujourd’hui (lundi 9 octobre 2023) et surveillera la situation en conséquence », indique le communiqué.

« La police de Nouvelle-Galles du Sud reconnaît et soutient les droits des individus et des groupes d’exercer leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique ; cependant, la première priorité de la police de Nouvelle-Galles du Sud est toujours la sécurité de la communauté au sens large.

Dimanche soir, des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Lakemba, dans la banlieue sud-ouest de Sydney, où l’attaque du Hamas a été qualifiée de « jour de fierté » et de « jour de victoire ».

Les manifestations ont été critiquées par le Premier ministre, qui a condamné les personnes soutenant les violences.

« Il n’y a pas de victoire avec le massacre d’innocents », a déclaré M. Albanese à Sunrise lundi.

« La capture de ces personnes et leur retour à Gaza représentent une action extraordinaire de la part du Hamas. Et Israël, bien sûr, a le droit de se défendre, et il le fera. »

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong a réitéré les préoccupations de M. Albanese et a déclaré que « le fait de prendre pour cible des civils et de prendre des otages n’est jamais un motif de réjouissance ».

S’exprimant depuis l’hôtel de ville, le militant et universitaire Fahad Ali a appelé la foule à résister à l’occupation israélienne de la Palestine.

« Nous avons subi 75 ans de dépossession, privés de nos droits à la vie et à la liberté, sous une occupation de plus en plus grave par un régime colonial qui a perpétré toutes sortes d’atrocités contre nous », a-t-il déclaré.

Des centaines de participants ont applaudi tandis que des dizaines de personnes brandissaient des drapeaux palestiniens et autochtones.

« La résistance est justifiée lorsque la Palestine est occupée », scandaient les partisans alors que la foule défilait dans Pitt Street.

« Palestine libre et libre », ont répondu d’autres.

De grandes foules se sont également rassemblées dimanche soir dans le sud-ouest de Sydney, où les attaques du Hamas contre Israël ont été saluées comme des actes de « courage » et de « résistance ».

À Lakemba, des images ont été diffusées montrant un groupe scandant « L’occupation est le crime » et « La Palestine sera libre ».

Beaucoup brandissaient des pancartes, notamment « Arrêtez de persécuter les musulmans » et « Défendez les opprimés ».

Cheikh Ibrahim Dadoun a déclaré à la foule que les attaques contre Israël étaient un acte de résistance.

« Je suis ravi, c’est un jour de courage, c’est un jour de fierté, c’est un jour de victoire – c’est le jour que nous attendions », a-t-il déclaré.

« Soixante-quinze ans d’occupation, 15 ans de blocus.

« Ce qui s’est passé hier, c’est la première fois que nos frères et sœurs ont franchi la plus grande prison du monde. »

M. Albanese a condamné ces commentaires.

« Il n’y a aucune raison de célébrer le meurtre de civils innocents au cours de leur journée », a-t-il déclaré.

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, a déclaré que ces remarques « n’ont pas leur place dans la société australienne » et que « le fait que des gens apportent d’une manière ou d’une autre un soutien moral à ces actions est un acte absolument épouvantable ».

Le porte-parole du Conseil exécutif de la communauté juive australienne, Alex Ryvchin, a décrit le rassemblement comme une « démonstration écoeurante de la part de personnes sans âme et sans humanité ».

« Les adorateurs de la mort, du viol et de la misère n’ont pas leur place dans une société civilisée », a-t-il déclaré.

Mais l’Association musulmane libanaise a accusé le gouvernement d’hypocrisie dans son soutien à Israël, décrivant le traitement des aborigènes australiens comme s’apparentant à la « persécution infligée au peuple palestinien par Israël ».

« Nos peuples des Premières Nations, les bons citoyens de Palestine et d’autres peuples opprimés du monde entier devraient tous être considérés comme égaux », a déclaré l’association.

Le Conseil national australien des imams a déclaré que le gouvernement devrait éviter « les déclarations de soutien unilatérales qui ignorent le peuple palestinien ».