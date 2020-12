Des milliers d’objets perdus laissés à l’aéroport de Sydney passent sous le marteau pour une fraction du prix dans une vente aux enchères en ligne pour une œuvre de bienfaisance.

La vente aux enchères annuelle de biens perdus de l’aéroport de Sydney collecte des fonds pour la Fondation des hôpitaux pour enfants de Sydney, avec des milliers d’articles allant de l’électronique, des parfums et des vêtements de créateurs disponibles sur le site Web de Pickles Auctions.

La porte-parole de l’aéroport de Sydney, Georgia Clarke, a déclaré que l’action annuelle était pour une bonne cause.

Les marques de créateurs sont à gagner, avec un nouveau sac Gucci disponible à l’achat en ligne chez Pickles (photo)

Une guitare acoustique Cordoba Mini ‘O’ à cordes en nylon (photo) est à la vente aux enchères d’objets perdus sur le site Web de Pickles

Les écouteurs Beats qui se vendent généralement autour de 300 $ peuvent être trouvés pour moins de 40 $ (photo) lors de la vente aux enchères d’objets perdus de l’aéroport de Sydney à Pickles

Les produits électroniques sont les plus gros vendeurs, avec le départ gros pour un ordinateur portable Dell à 5 ​​$ (photo)

«Pour chaque dollar recueilli, ils iront directement à l’hôpital pour enfants de Sydney, à Randwick et à l’hôpital pour enfants de Westmead pour financer des programmes de musicothérapie pour les enfants», a-t-elle déclaré.

Depuis le début de la vente aux enchères en 2013, Mme Clarke a déclaré que l’aéroport avait collecté plus de 1,2 million de dollars pour des organismes de bienfaisance locaux et nationaux et que chaque année, l’argent collecté avait augmenté.

«Chaque année, nous établissons des partenariats avec différents groupes et organisations», a-t-elle déclaré.

«Et chaque année, le montant levé lors de la vente aux enchères a augmenté régulièrement, ce qui signifie que nous pouvons donner plus à la communauté».

Le directeur du marketing de Pickles Shaquille Ali, a déclaré que 1 500 lots sont disponibles en ligne, d’une valeur estimée à 100 000 $.

«Malgré la baisse du trafic piétonnier à l’aéroport de 90%, cela n’a pas affecté la quantité d’objets perdus».

«Nous avons reçu environ 25 palettes d’objets perdus», a-t-il déclaré.

Les articles les plus populaires à gagner sont l’électronique, a déclaré M. Ali.

Les appareils photo sont un gros vendeur chaque année pour la vente aux enchères, avec un Canon SX10 disponible pour moins de 100 $ (photo)

«Nous avons beaucoup d’ordinateurs portables, d’appareils photo et de technologies globales qui se vendent. Mais nous constatons que parce que la vente aux enchères est pour une bonne cause, les gens sont prêts à dépenser un dollar supplémentaire ».

Les écouteurs Beats, qui se vendent généralement entre 300 et 400 dollars, peuvent être trouvés pour moins de 40 dollars et deux Airpods Apple vendus au prix d’un sont également disponibles aux enchères en ligne.

Depuis 2013, M. Ali estime que plus de 50000 articles ont été vendus lors des ventes aux enchères annuelles de l’aéroport de Sydney, avec des pièces originales.

«Cette année, nous avons eu un album en vinyle Greek Party, mais l’année dernière, nous avions une statue en bois d’un mètre de haut représentant un zèbre».

Mais M. Ali recommande d’entrer bientôt, car les articles peuvent coûter aussi peu que 1 $.

« L’enchère commence à 1 $, et si c’est l’enchère finale, vous l’obtenez. »

«L’année dernière, 40 articles ont été vendus pour 1 $», a-t-il déclaré.

La vente aux enchères en ligne se poursuivra jusqu’au 23 décembre 2020.