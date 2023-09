Des milliers d’Arméniens de souche fuient le territoire contesté du Haut-Karabakh après la reprise du contrôle par l’Azerbaïdjan | Nouvelles du monde

Les Arméniens sont programmés pour craindre le génocide – et beaucoup craignent le pire

Voir les images des Arméniens du Karabakh fuyant, valises à la main, donne un sentiment sombre. Cette région a déjà connu un exode massif par le passé, mais ce dernier épisode présente un certain degré de finalité.

Les autorités arméniennes locales du Haut-Karabakh ont déclaré que l’ensemble de la population arménienne, soit 120 000 personnes, partirait plutôt que de vivre dans le cadre de l’Azerbaïdjan.

Des milliers de personnes ont déjà traversé la frontière arménienne, des milliers d’autres suivront, et il reste à voir combien seront suffisamment courageux ou têtus pour rester dans leur patrie historique sous la domination azérie, compte tenu de l’hostilité qui dure depuis des décennies entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui sont propriétaires de l’Arménie. ce terrain montagneux en son cœur.

Si cela représente effectivement la fin de la vie arménienne au Karabakh, cela constituera un lourd héritage pour le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et qu’il pourrait avoir du mal à surmonter – comme le montrent les manifestations à Erevan.

La semaine dernière, il a clairement indiqué qu’il n’engagerait pas de troupes pour combattre la guerre éclair de 24 heures en Azerbaïdjan. Il a reconnu la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur la région, peut-être conscient du fait qu’il ne peut pas gagner une autre guerre contre une armée azérie bien plus puissante et soutenue par la Turquie. Il peut reprocher aux soldats de maintien de la paix russes de ne pas avoir réussi à maintenir la paix, ce qui est manifestement vrai, mais il a également choisi de ne pas s’impliquer.

Les Arméniens sont programmés pour craindre le génocide et les conditions au Haut-Karabakh sont devenues de plus en plus intenables pour eux en raison du blocus.

Ils partent maintenant parce qu’ils craignent le pire.

Quelles que soient les promesses du président azéri selon lesquelles ils seront pris en charge, l’histoire montre qu’il y a peu de raisons de lui faire confiance.