Des milliers d’anciens détenus subiront des tests de dépistage de drogue au hasard pour réduire la récidive

Des MILLIERS d’anciens prisonniers subiront des tests de dépistage de drogue au hasard dans le but de réduire la récidive.

Les condamnés dont les crimes étaient directement liés à la toxicomanie sont soumis à des tests d’urine obligatoires.

Les délinquants libérés dans des foyers de probation seront interrogés pour 14 types de drogues différents, dont l’héroïne et les épices.

Ils seront testés au moins deux fois durant leur séjour auprès de ministres visant à en conduire environ 30 000 par an.

Dévoilant le programme de 1,2 million de livres sterling, le ministre des Prisons, Robin Walker, a déclaré: “Ce test obligatoire aura un effet dissuasif sur toute personne tentée de consommer à nouveau de la drogue, aidera à réduire la criminalité et rendra nos communautés plus sûres.”

Le trafic de drogue coûte aux contribuables 22 milliards de livres sterling par an et engloutit une partie des budgets de la police et du NHS.

