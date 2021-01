Des dizaines de milliers d’agriculteurs qui ont pris d’assaut le fort rouge historique le jour de la République indienne ont de nouveau campé à l’extérieur de la capitale mercredi après que le jour le plus instable de leur impasse de deux mois a fait un manifestant mort et plus de 80 policiers blessés.

Les manifestations réclamant l’abrogation des nouvelles lois agricoles se sont transformées en une rébellion qui secoue le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Mardi, plus de 10 000 tracteurs et des milliers d’autres personnes à pied ou à cheval ont tenté de pénétrer dans la capitale, repoussant les barricades et les bus bloquant leur chemin et parfois rencontrés par la police à l’aide de gaz lacrymogène et de canons à eau.

Leur brève prise de contrôle du fort du 17ème siècle, qui était le palais des empereurs moghols, s’est déroulée en direct sur les chaînes d’information indiennes. Les fermiers, certains portant des épées, des cordes et des bâtons de cérémonie, ont submergé la police.

Dans un défi profondément symbolique au gouvernement hindou-nationaliste de Modi, les manifestants qui ont pris d’assaut le Fort Rouge ont hissé un drapeau religieux sikh.

« La situation est maintenant normale. Les manifestants ont quitté les rues de la capitale », a déclaré mercredi matin le policier de New Delhi Anto Alphonse.

Frustration des agriculteurs

La plupart des routes de New Delhi ont été rouvertes aux véhicules mardi à minuit, quelques heures après que l’organisateur de la manifestation, Samyukt Kisan Morcha, ou United Farmers ‘Front, ait annulé la marche du tracteur et accusé deux groupes extérieurs de sabotage en infiltrant leur mouvement par ailleurs pacifique.

«Même s’il s’agissait d’un sabotage, nous ne pouvons échapper à nos responsabilités», a déclaré Yogendra Yadav, un leader de la contestation.

Il n’a pas dit si les manifestants allaient de l’avant avec une autre marche prévue pour le 1er février lorsque le gouvernement Modi devrait présenter le budget annuel au Parlement.

Yadav a déclaré que la frustration s’était accumulée parmi les agriculteurs qui protestaient et « comment contrôler cela si le gouvernement ne prend pas au sérieux ce qu’il réclame depuis deux mois ».

L’escalade de mardi a éclipsé les célébrations de la fête de la République, y compris le défilé militaire annuel qui avait déjà été réduit en raison de la pandémie de coronavirus.

Les autorités ont fermé certaines stations de métro et le service Internet mobile a été suspendu dans certaines parties de la capitale, une tactique fréquente du gouvernement pour contrecarrer les manifestations.

Les agriculteurs – dont beaucoup étaient des sikhs des États du Pendjab et de l’Haryana – ont tenté de pénétrer à New Delhi en novembre, mais ont été arrêtés par la police. Depuis, insensibles au froid hivernal et aux fréquentes pluies, ils se sont accroupis aux abords de la ville et ont menacé de l’assiéger si les lois agricoles ne sont pas abrogées.

Neeraja Choudhury, analyste politique, a déclaré que le gouvernement n’avait pas anticipé ce qui allait arriver ni s’y préparer de manière adéquate. « Si les agriculteurs sont agités dans l’ensemble de l’Inde, vous ne pouvez pas rejeter les manifestations comme une opposition incitant les agriculteurs ».

Violents affrontements

Le communiqué de la police indique que 86 membres du personnel ont été blessés lors d’affrontements avec des agriculteurs. Plusieurs d’entre eux ont sauté dans un drain profond et sec dans la zone du fort pour échapper aux manifestants qui les surpassaient en nombre à plusieurs endroits.

La police a déclaré qu’un manifestant était mort après le renversement de son tracteur, mais les agriculteurs ont déclaré qu’il avait été abattu. Plusieurs manifestants ensanglantés ont pu être vus dans des images télévisées.

La police a déclaré que les agriculteurs qui protestaient s’étaient éloignés des itinéraires de protestation approuvés et avaient recouru à « la violence et au vandalisme ». Huit bus et 17 véhicules privés ont été endommagés, a indiqué la police, qui a porté plainte pour vandalisme contre les manifestants.

Le gouvernement insiste sur le fait que les lois agricoles adoptées par le Parlement en septembre profiteront aux agriculteurs et stimuleront la production grâce à l’investissement privé. Mais les agriculteurs craignent que cela ne devienne une entreprise agricole et les abandonne. Le gouvernement a proposé de suspendre les lois pendant 18 mois, mais les agriculteurs ne veulent rien de moins qu’une abrogation complète.

Depuis son retour au pouvoir pour un second mandat, le gouvernement de Modi a été secoué par plusieurs convulsions. La pandémie a envoyé l’économie déjà vacillante de l’Inde dans sa toute première récession, les conflits sociaux se sont élargis et son gouvernement a été interrogé sur sa réponse à la pandémie de coronavirus.

En 2019, l’année qui a vu les premières manifestations majeures contre son administration, une coalition diversifiée de groupes s’est mobilisée contre une nouvelle loi controversée sur la citoyenneté qui, selon eux, était discriminatoire à l’égard des musulmans.

« Le gouvernement sur le front de la sécurité nationale a échoué. Je pense que ce gouvernement semble être assez aveugle sur le type de défis de sécurité qu’il se crée en s’aliénant les communautés minoritaires, les musulmans et les sikhs », a déclaré Arti Jerath, analyste politique.

L’Inde est majoritairement hindoue, tandis que les musulmans représentent 14% et les sikhs près de 2% de ses près de 1,4 milliard d’habitants.