Des milliers d’agriculteurs indiens retournent à New Delhi lors de nouvelles manifestations

Plus de huit mois après que les agriculteurs ont annulé une manifestation d’un an et que le gouvernement a cédé à plusieurs de leurs revendications, plus de 5 000 agriculteurs se sont rassemblés dans le centre de la capitale pour protester contre Modi et son gouvernement.

Les agriculteurs exigent que le gouvernement garantisse un prix de soutien minimum pour tous les produits et efface toutes les dettes des agriculteurs, entre autres, selon un communiqué de Samyukta Kisan Morcha, l’organisation paysanne qui a organisé la manifestation lundi.

Un porte-parole du ministère fédéral de l’Agriculture n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les manifestants brandissaient des banderoles et des drapeaux et franchissaient les barrières alors qu’ils marchaient vers le site, criant des slogans contre Modi.