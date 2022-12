Des milliers d’adolescents sont poussés dans le ROTC junior de l’armée

Mme Thomas a déclaré qu’elle et d’autres étudiants qui avaient été forcés de rejoindre le JROTC avaient souvent entendu des recruteurs proposer l’idée de s’enrôler dans l’armée afin d’obtenir de l’aide pour payer leurs études. L’un des camarades de classe de Mme Thomas a rejoint l’armée, et Mme Thomas a rempli sur le recrutement initial paperasserie un jour, attiré par les promesses des recruteurs qui avaient visité l’école. Mais elle n’a jamais été sérieuse, a-t-elle dit, et s’en est finalement tenue à son projet de poursuivre une carrière civile dans le domaine de la santé.

Mme Thomas, maintenant étudiante en première année à l’université, a déclaré qu’elle ne répondait plus au recruteur, même si elle avait toujours des nouvelles de lui.

“Il m’envoie encore des SMS à ce jour”, a-t-elle déclaré.

Écoles avec un taux d’inscription au JROTC d’au moins 75 % dans certaines classes

Alabama

District scolaire de la ville de Lanett : lycée Lanett ; Écoles publiques du comté de Mobile : lycée Blount, lycée LeFlore Magnet, lycée Rain, lycée Vigor, lycée Williamson ; Écoles du comté de Pike : lycée Goshen, lycée du comté de Pike ; Écoles du comté de Shelby : Vincent Middle High School

Californie

Los Angeles Unified : Los Angeles Senior High ; District scolaire unifié de San Diego : science et technologie biomédicales de Kearny

Floride

Écoles du comté de Lee : Ida S. Baker High, Lehigh Senior High, Mariner High, Riverdale High ; Écoles du comté de Polk : Ridge Community High

Géorgie

Atlanta: MEILLEURE Académie

Illinois

Écoles publiques de Chicago : Bowen High School, Clark High School, Fenger High School, Harlan High School, Manley High School, Spry High School

Louisiane

Paroisse de Caddo : Green Oaks, Woodlawn ; East Baton Rouge : Belaire High School, Northeast High School

Michigan

Écoles publiques de Detroit: Lycée de communication et d’arts médiatiques, Denby High School, Detroit Collegiate Preparatory High School at Northwestern, Pershing High School

Caroline du Nord

Écoles Charlotte-Mecklenburg: Académie Hawthorne

Oklahoma

Oklahoma City : Lycée Star Spencer

Pennsylvanie

Philadelphie : Lycée Martin Luther King

Tennessee

Écoles du comté de Memphis-Shelby : Hamilton High

Texas

District scolaire indépendant de Fort Worth : Young Mens Leadership Academy ; District scolaire indépendant de Spring: Spring High School 9th ​​Grade Center