Des milliers d’abeilles ont été retirées d’une maison du Cap-Breton et accueillies par une entreprise locale

Une femme du Cap-Breton qui a récemment trouvé des milliers d’abeilles bourdonnant derrière les murs de sa maison dit qu’elle est ravie d’avoir trouvé une nouvelle maison avec une entreprise locale qui a du mal à se reconstruire après des malheurs hivernaux.

“Je suis juste contente qu’ils aient pu l’utiliser et que de nombreux autres membres de la communauté puissent également l’utiliser”, a déclaré Charlene MacEachern après que les abeilles aient été retirées en toute sécurité.

MacEachern a déclaré que personne n’avait vécu dans la ferme de sa famille pendant des années. L’ancienne propriété se trouve à l’arrière de Gillis Mountain à Broad Cove.

Plus tôt ce mois-ci, MacEachern a découvert une grande colonie d’abeilles vivant dans le mur de la ferme. Elle a contacté un rucher local, et ils ont enlevé une grande partie du mur – ainsi que 80 000 abeilles.

Les apiculteurs locaux ont sauté sur l’occasion

Lyndsay deBont est propriétaire de Screen Door Apiary & Farm situé à Skye Glenn. Elle et son mari ont appris l’existence de la colonie lorsque MacEachern a posté dans un groupe Facebook local à la recherche d’aide pour la supprimer. deBont a déclaré avoir sauté sur l’occasion.

Lyndsay deBont a aidé à retirer la ruche. Elle a déclaré que son entreprise avait perdu plus de 100 000 abeilles cet hiver à cause des acariens. (Contribué)

“Une partie du peigne était assez sombre, ce qui signifie qu’il est là depuis un certain temps”, a déclaré deBont. “Les abeilles ont marché dessus et on a pu voir un rayon très léger et tout neuf cette année, donc elles étaient là depuis un moment et elles avaient complètement rempli l’espace dans lequel elles se trouvaient.”

Elle et son mari ont passé une journée entière à sortir la ruche des goujons de la ferme. Bien qu’ils soient relativement nouveaux dans l’apiculture, ils étaient ravis de cette opportunité, surtout après un hiver apicole difficile.

deBont a offert un pot de miel de Broad Cove à MacEachern. Tous deux étaient heureux de voir les abeilles relocalisées en toute sécurité. (Contribué )

deBont a déclaré que le couple avait des acariens Varroa dans leurs ruches l’année dernière. Les acariens vivent sur le dos des abeilles et s’en nourrissent.

“C’était un problème plus important que nous ne l’avions imaginé, alors pendant l’hiver, nous avons perdu toutes nos ruches”, a-t-elle déclaré.

deBont a déclaré avoir perdu huit ruches et plus de 100 000 abeilles à cause des acariens.

Elle a dit que l’obtention d’une ruche mature et saine de la propriété de MacEachern contribuerait grandement à son entreprise.

MacEachern a déclaré que deBont avait donné à sa famille un pot de miel et du rayon de miel. Elle est heureuse d’avoir aidé une entreprise locale.

« C’est la façon de faire du Cap-Breton, a dit MacEachern.

Cela ne serait pas arrivé sans l’ours

L’épisode entier n’aurait peut-être jamais eu lieu sans l’intervention d’un ours affamé.

MacEachern a déclaré avoir découvert la ruche parce qu’elle examinait des bardeaux endommagés et des marques de griffes dans le revêtement de la maison où un ours a tenté d’entrer.

En regardant des photos, MacEachern a vu ce qui avait attiré l’attention de l’ours.

“J’ai zoomé et j’ai remarqué que c’était en fait un nid d’abeille qui se trouvait entre les planches”, a-t-elle déclaré. “C’était donc une très grande surprise pour nous.”

Un ours essayant d’atteindre le miel a alerté MacEachern de l’existence de la ruche dans les murs. (Matthieu Moore/CBC)

MacEachern a déclaré qu’il ne semble pas que l’ours ait réussi sa quête de miel.

“L’ours était probablement trop piqué et a juste essayé d’entrer dans la maison par un autre chemin”, a-t-elle déclaré.