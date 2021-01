S’il y avait des personnes atteintes d’apiphobie sur l’autoroute de San Antonio dimanche matin, elles ont dû vivre un cauchemar vivant et pleinement conscient. Dans un incident qui constituerait un excellent complot pour un film de catastrophe / d’invasion d’animaux, un camion géant transportant des centaines de milliers d’abeilles s’est retourné sur l’autoroute au Texas. En conséquence, des essaims d’abeilles en colère ont attaqué la région, la situation échappait au contrôle des autorités qui doivent généralement travailler avec des fugitifs humains et des fugitifs.

Une fois que le 18 roues a rencontré le accident et les abeilles se sont libérées, il y a eu un moment de chaos complet. Le camion a été renversé sur l’échangeur reliant l’Interstate 10 et l’Interstate 35 en direction sud, au-dessus de West Elmira Street. Le conducteur essayait de prendre un virage, ce qui a entraîné cette catastrophe. Les autorités ont ensuite appelé des apiculteurs de toute la zone pour aider à nettoyer la zone et contenir les essaims incontrôlables.

Le camion appartient à une entreprise d’élimination des abeilles, mais ils ont fini par faire exactement le contraire de leur travail en lâchant ces dangereux insectes.

On rapporte qu’il y avait au moins 400 ruches à l’intérieur du camion et chacune d’elles aurait pu contenir entre 20 000 et 25 000 abeilles! Heureusement, toutes les abeilles n’ont pas échappé aux limites. Selon un reportage local, au moins un millier d’entre eux auraient dû s’échapper. Les pompiers et la police ont été immédiatement appelés sur les lieux. Un tronçon de route a été fermé et tout le monde autour de la zone a été prié de rester à l’intérieur de leur véhicule ou de leurs habitations jusqu’à ce que la zone puisse être dégagée.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils n’ont pas pu atteindre le chauffeur parce qu’ils étaient aveuglés par l’épais brouillard d’abeilles.

Les ruches qui sont restées à l’intérieur ont été aspergées de mousse par les pompiers, tuant instantanément toutes les abeilles à l’intérieur du véhicule. Le ministère a déclaré que cela avait été fait pour «des raisons de sécurité».

Selon KSAT 12, un apiculteur et une entreprise de lutte antiparasitaire leur ont confié qu’aucune abeille ne pouvait être récupérée après l’accident. Ceux, dans le camion, ont été tués par la mousse, ceux qui sont sortis se sont envolés. Le président de l’Association des apiculteurs de la région d’Alamo, Rick Fink, a qualifié l’incident de malheureux, mais n’a pas blâmé les pompiers pour avoir tué les abeilles. Il a dit qu’il était attristé, mais il comprenait aussi l’urgence de la situation.

Il n’y a pas rapports de toute blessure à la suite de l’accident. Le conducteur du camion est en sécurité et n’a pas eu besoin de se rendre à l’hôpital.

Même s’il n’y a eu aucune perte pour les humains, il y a une perte de propriété estimée à 90 000 $ (Rs 65,62,305).