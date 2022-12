Des milliers affectés à des agents d’immigration inactifs et à des pièces d’identité. Êtes-vous un d’entre eux?

Le ministère de l’Immigration du Canada a attribué des dizaines de milliers de candidats à des agents d’immigration ou à des codes d’espace réservé qui sont inactifs et ne fonctionnent plus dans leur système – certains qui se sont connectés et ont traité des dossiers pour la dernière fois il y a 16 ans, et des aéroports et des bureaux des visas autour le monde.

Les données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sur les « utilisateurs inactifs » de leur système mondial de gestion des cas (SMGC) — son système interne mondial utilisé pour traiter les demandes de citoyenneté et d’immigration — montrent 59 456 demandes ouvertes, en attente ou rouvertes qui ont été attribué à 779 anciens employés ou codes d’espace réservé informatiques inactifs utilisés pour maintenir les candidats en file d’attente à partir de février.

Le ministère a déclaré à CBC qu’une fois qu’un utilisateur est défini comme inactif, “cela signifie qu’il n’utilise plus le système et que son accès n’est plus disponible”.

Les données indiquent également quand chaque employé ou code s’est connecté pour la dernière fois au système IRCC.

Les employés d’IRCC ne sont identifiables publiquement que par des codes, qui consistent en un mélange de lettres et de chiffres (comme AB12345, par exemple).

La connexion la plus ancienne remonte au 6 octobre 2006, avec une application attribuée à ce code basé à Montréal. Dix-neuf candidatures sont attribuées à un code ou à un employé à Edmonton qui s’est connecté pour la dernière fois le 9 mai 2007.

“Je suis plutôt consterné que leur système puisse même … faire cela”, a déclaré Andrea Bote, une candidate à la résidence permanente (RP) actuellement affectée à un code inactif.

“Comment quelque chose comme ça a-t-il pu passer inaperçu pendant si longtemps ? … Cela fait beaucoup d’applications coincées entre les mailles du filet.”

C’est alarmant et ça soulève des questions… sur la transparence.​​​ – Jamie Liew, avocat spécialisé en droit de l’immigration et professeur

Plus tôt cette année, CBC News a partagé les histoires de plusieurs personnes coincées dans les limbes de l’immigration alors qu’elles étaient affectées au même agent d’IRCC – qu’elles ne connaissaient que sous le nom de DM10032 – qui ont laissé leurs demandes en grande partie intactes pendant des années. Après que l’histoire a été rendue publique, les candidats affectés à cet agent, dont le ministère a confirmé qu’il était un employé actif, ont finalement vu des mouvements importants dans leurs dossiers en quelques mois.

CBC a déposé une demande d’accès à l’information auprès d’IRCC en janvier demandant tous les employés inactifs et les codes d’espace réservé actuellement attribués aux candidats.

En octobre, le département a finalement envoyé les données qui montraient une liste de centaines de codes – “un mélange d’anciens employés qui ne sont plus actifs et d’espaces réservés informatiques” en février 2022.

Ces codes sont basés partout dans le monde – des aéroports canadiens, des ports frontaliers et des centres de traitement, aux ambassades et consulats aux États-Unis, aux Philippines, en Inde, en Haïti, en Pologne, au Brésil et en Tunisie, pour n’en nommer que quelques-uns.

Ottawa avait le plus grand nombre de codes inactifs, suivi d’Edmonton, de Vancouver, puis de Sydney, en Nouvelle-Écosse (CBC n’a pas inclus les emplacements inconnus dans ce calcul.)

Code SM10353 était le plus flagrant avec 9 540 candidatures qui lui ont été attribuées. Cet ancien employé ou espace réservé basé à Sydney, en Nouvelle-Écosse, a utilisé le système pour la dernière fois le 23 mars 2021.

Il est suivi de :

TD7976basé à Ottawa, avec 5 782 candidatures attribuées, dernière connexion en octobre 2020. TH04332, basé à Edmonton, avec 3 937 candidatures attribuées, dernière connexion en février 2011. CB01126, basé à Sydney, N.-É., avec 3 756 candidatures attribuées, dernière connexion en décembre 2014. CB00580, basé à Edmonton, avec 3 388 candidatures attribuées, dernière connexion en janvier 2012. RK01404, basé à New Delhi, en Inde, avec 2 201 candidatures attribuées, dernière connexion en mars 2021. CA9999, basé à Edmonton, avec 2 167 candidatures attribuées, dernière connexion en août 2015. LB6660, basé à Sydney, N.-É., avec 1 897 candidatures attribuées, dernière connexion en décembre 2016. RA9519, basé à Vancouver, avec 1 864 candidatures attribuées, dernière connexion en février 2016. RL7901, basé à Ottawa, avec 1 710 candidatures attribuées, dernière connexion en novembre 2015. D9151, basé à Edmonton, avec 1 702 candidatures attribuées, dernière connexion en août 2013.

“Le code d’utilisateur est un identifiant unique. Une fois attribué, aucun autre utilisateur n’aurait le même”, a expliqué un porte-parole d’IRCC à propos des données. “Si un utilisateur n’était plus obligé d’utiliser le GCMS, le code deviendrait inactif.”

Le département a déclaré qu’il n’était pas en mesure de supprimer ces comptes d’utilisateurs non fonctionnels “car nous perdrions la traçabilité”.

On ne sait pas pourquoi IRCC attribue des personnes à des identifiants inactifs, ou ce qui arrive aux applications sous ces codes. Le ministère n’a pas fourni ces réponses à la SRC dans les délais.

IRCC a souligné dans une réponse antérieure que le traitement des demandes “peut impliquer plus d’un agent” et que les demandes peuvent être transférées d’un centre à un autre pour plus d’efficacité.

Les personnes rattachées à des codes inactifs veulent des réponses

Bote a découvert qu’elle avait été affectée au RA9519 le mois dernier à partir de sa note GCMS de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), après “presque aucune communication” d’IRCC pendant 18 mois.

Bote, qui a postulé via le parcours spécial d’IRCC pour les étudiants internationaux en mai 2021, est l’une des 1 864 candidatures bloquées avec ce code particulier.

Beaucoup de ses amis qui ont postulé en même temps sont devenus résidents permanents en 2021 ou au début de 2022. Pendant ce temps, Bote n’a reçu une demande de soumission de ses informations biométriques, telles que des empreintes digitales, qu’en avril (l’une des premières étapes du processus de demande).

“Honnêtement, je suis devenu le mème du serveur à ce stade”, a déclaré Bote, faisant référence à sa communauté Discord en ligne de candidats aux relations publiques.

Andrea Bote, une candidate à la résidence permanente qui vit en Ontario, pose devant les chutes du Niagara. Bote attend depuis mai 2021 que sa candidature avance. (Soumis par Andrea Bote)

Bote a décrit avoir mis ses études supplémentaires en attente, faire face à des obstacles pour obtenir la couverture de l’OHIP pendant l’attente, ainsi que ne pas pouvoir voyager pour voir sa famille – car la voie spéciale exige que les candidats soient physiquement au Canada lorsqu’ils sont approuvés.

“Tout ce que je veux vraiment, c’est qu’ils… identifient juste tous ces dormants [codes]il suffit de les ouvrir, de réaffecter tous ces cas quelque part juste pour qu’ils commencent à bouger », a déclaré Bote.

“Dites-nous simplement ce qui se passe … Nous voulons juste savoir que … ce n’est pas simplement coincé dans les limbes.”

En réponse au cas de Bote, IRCC a déclaré que sa demande “est active et continue d’être traitée”, mais n’a fourni aucun délai. Il a souligné son arriéré induit par la pandémie d’un “inventaire substantiel d’applications”.

Joey Lao, demandeur de résidence permanente, à Granville Island à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il attend depuis juillet 2021 que sa demande aille de l’avant. (Soumis par Joey Lao)

Joey Lao a appris qu’il avait été affecté au SM10353 en octobre grâce à sa note de l’ASFC.

Lao a postulé en juillet 2021 dans le cadre d’un parcours de travailleurs essentiels pour son PR, et n’a obtenu son accusé de réception qu’un an plus tard.

Pendant ce temps, il a vu sa cousine qui a postulé à peu près au même moment progresser régulièrement et recevoir son PR en août.

“Ça ne me dérange pas d’attendre”, a déclaré le récent diplômé, dont le permis de travail est encore valide pour quelques années. “Mais sans connaître du tout la chronologie, c’est juste un peu frustrant.”

Lao a une demande pour SM10353, qui a actuellement 9 540 dossiers qui lui sont assignés : “J’espère que [they’re] capable de déléguer certains des cas… ou de publier un calendrier.”

Un avocat demande un audit sur les dossiers du “purgatoire”

Jamie Liew, avocate en droit de l’immigration et professeure agrégée de droit à l’Université d’Ottawa, s’est dite “complètement déconcertée par l’ampleur” des dossiers attribués à des codes inactifs.

“C’est alarmant et cela soulève des questions, non seulement sur la transparence, mais aussi sur l’efficacité [of IRCC’s system]”, a déclaré Liew. “Comment quelqu’un peut-il s’attendre à une réponse, quelle qu’en soit la réponse, si son dossier est maintenant au purgatoire?”

REGARDER | Avocat préoccupé par les travailleurs inexistants derrière les codes :

En raison de “l’énorme problème de transparence”, Liew se demande si le gouvernement utilise au mieux ses ressources pour traiter les dossiers de manière humanitaire.

“Il y a des gens derrière ces [applicant] », a-t-elle déclaré. « J’espère que le gouvernement réfléchira à la manière dont il peut s’assurer que cela n’arrivera pas à 60 000 autres demandes à l’avenir.

Liew veut que le gouvernement commence à donner la priorité à ces applications attribuées à des codes inopérants, et “à tout le moins, [take] un audit de la façon dont cela s’est produit.”

Recherchez votre code GCMS ici

Les candidats peuvent obtenir de l’information sur l’activité d’IRCC dans leurs dossiers au moyen d’une note du SMGC, obtenue par Demandes d’accès à l’information et de confidentialité. Les gens peuvent présenter une demande directement à IRCC ou à l’ASFC pour obtenir leurs notes du SMGC.

Une fois que vous aurez obtenu ce document, vous pourrez peut-être voir l’agent d’immigration ou le code informatique auquel votre dossier est actuellement attribué dans le champ « attribué à ». Certains candidats, cependant, ont signalé qu’ils ne voient pas cette catégorie sur leurs notes du SMGC.