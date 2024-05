Des milliards provenant des avoirs gelés de la Russie seront destinés à aider l’armée ukrainienne : NPR

basculer la légende Alexandre Nemenov/AFP via Getty Images

L’Union européenne utilisera jusqu’à 3,25 milliards de dollars de bénéfices provenant des actifs souverains russes – gelés par les sanctions dues à la guerre de la Russie contre l’Ukraine – pour financer l’Ukraine et son armée.

« La Russie doit payer pour les dommages de guerre », a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavský en partageant le montant de X.

Le Conseil européen a approuvé mardi l’envoi d’argent à l’Ukraine, environ deux mois après être parvenu à un consensus sur l’utilisation des revenus provenant de centaines de milliards de dollars d’actifs immobilisés après que la Russie a lancé une guerre à grande échelle contre son voisin en février 2022.

En réponse à cette action, Kirill Logvinov, qui dirige la mission permanente de la Russie auprès de l’UE, a affirmé que le Conseil de l’UE avait « officiellement élevé le vol au rang d’instruments de sa politique étrangère ».

La remarque est venue d’une interview traduit par Tass, l’agence de presse d’État russe. Quant aux répercussions potentielles de la décision de l’UE, Logvinov aurait déclaré que « les conséquences du précédent créé seront certainement imprévisibles, y compris pour la zone euro, les économies des pays membres du bloc et le climat d’investissement ».

La guerre a plongé l’Ukraine dans un conflit aux enjeux élevés et dans une crise humanitaire immédiate ; le pays est également confronté à un effort de reconstruction à long terme extrêmement coûteux.

L’administration Biden a exhorté l’UE et ses 27 États membres à utiliser l’argent des avoirs russes gelés pour aider l’Ukraine – notamment en saisissant purement et simplement les fonds.

Mais les opposants à la volonté de l’UE de rediriger les actifs russes vers l’Ukraine ont remis en question la légalité d’une telle décision, et ils mettent en garde contre la création de précédents qui pourraient créer des effets d’entraînement complexes – et éventuellement miner la position internationale de l’euro. Et si l’UE s’appropriait ces actifs, cela soulèverait la possibilité probable que Moscou puisse riposter en saisissant les participations européennes en Russie.

En choisissant de siphonner les profits plutôt que de redistribuer les actifs de la Russie, l’UE cherche à éviter la plus épineuse de ces questions, tout en offrant une bouée de sauvetage à Kiev.

« Ces gains exceptionnels, qui s’élèvent entre 2 et 4 milliards d’euros par an, pourraient être utilisés pour la reconstruction de l’Ukraine sans interférer avec le droit international », a déclaré le Suédois Anders Ahnlid, qui a dirigé le groupe de travail de l’UE sur l’utilisation des avoirs gelés l’année dernière, a déclaré à NPR en mars.

Depuis le début de la guerre, l’UE, le Groupe des Sept et d’autres alliés des États-Unis ont immobilisé quelque 282 milliards de dollars d’actifs de la Banque centrale de Russie, dont plus des deux tiers sont détenus sous la juridiction de l’UE, a indiqué le Conseil de l’UE. dit en février.

Face aux « bénéfices nets provenant de revenus inattendus et extraordinaires » générés par ces avoirs et réserves gelés, l’UE dit 90 % de l’argent sera utilisé pour le soutien militaire à l’Ukraine.

Une partie de l’argent est également destinée à financer les infrastructures de l’industrie de défense de l’Ukraine et les efforts de reconstruction. Les fonds seront collectés sur les comptes russes deux fois par an, a indiqué l’UE.

Le président Biden a promulgué le mois dernier la loi REPO pour les Ukrainiens – une mesure autorisant les États-Unis à transférer des fonds souverains russes vers l’Ukraine pour aider à la reconstruction – dans le cadre d’un une facture de dépenses de sécurité coûteuse. UN groupe bipartisan de sénateurs Il exhorte désormais Biden à user de cette autorité et à mettre en œuvre la nouvelle loi avant la prochaine réunion du G7 en juin.