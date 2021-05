Des milliards pour les Écossais alors que Boris Johnson prévoit de dépenser une frénésie dans une tentative désespérée de sauver l’Union

BORIS Johnson dépensera des milliards de livres dans les infrastructures écossaises dans une tentative désespérée de sauver l’Union.

Le Premier ministre est sur le point de dévoiler une stratégie pour combattre Nicola Sturgeon et le SNP alors que le parti craint de plus en plus que le parti convoque un nouveau référendum sur l’indépendance après les élections de la semaine prochaine.

Boris Johnson dépensera des milliards de livres dans les infrastructures écossaises dans une tentative désespérée de sauver l’Union Crédit: EPA

Les plans pourraient inclure une frénésie de dépenses sur les liaisons routières et ferroviaires écossaises ainsi que des échanges d’étudiants entre les nations britanniques, rapporte le Sunday Telegraph.

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, travaille également sur des plans pour traiter les patients écossais dans les hôpitaux anglais pour s’attaquer à un énorme arriéré causé par la pandémie de coronavirus.

Cela vient au milieu des craintes que les nationalistes puissent gagner une majorité au Parlement écossais la semaine prochaine – et convoquer un référendum sans le consentement du gouvernement britannique.

M. Johnson rencontrera également les principaux ministres du cabinet pour finaliser une réponse stratégique au vote de jeudi.

On s’attend à ce que le SNP fasse des gains importants en Écosse avec une source gouvernementale de haut niveau avertissant que le résultat pourrait être «sanglant horrible».

Un autre ministre a déclaré au Telegraph que les nationalistes considéraient les élections parlementaires comme «un référendum sur un référendum», ajoutant: «Il n’y a pas de place pour la complaisance.

«Nous sommes dans un combat à nu.»

Pendant ce temps, une autre source conservatrice a exhorté les Écossais à donner la priorité au vote pour les partis syndicalistes – qu’ils soient travaillistes, libéraux ou conservateurs.

On espère que si le SNP ne parvient pas à remporter la majorité des voix, les arguments en faveur de la convocation unilatérale d’un deuxième référendum s’effondreront.

Michael Gove, le ministre du cabinet, a été chargé d’une unité spéciale de Downing Street chargée de sauver l’Union.