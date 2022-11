Des milliards dépensés pour les «réfugiés et migrants» au Royaume-Uni seront comptabilisés comme aide étrangère

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des milliards de livres de dépenses gouvernementales en Grande-Bretagne doivent être comptées comme aide étrangère.

Selon les règles du Trésor, jusqu’à 3,5 milliards de livres sterling pour les réfugiés et les migrants au Royaume-Uni seront considérés comme faisant partie de la contribution de la Grande-Bretagne au développement international, Les temps signalé.

Cela signifie que le gouvernement est en ligne pour dépenser près de la moitié du budget de l’aide étrangère en Grande-Bretagne, laissant 0,3% du revenu national brut pour des projets à l’étranger – en dessous de l’objectif gouvernemental de 0,5%.

Les députés conservateurs ont averti que les ministres subiraient un contrecoup de cette décision. Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré que la décision “étonnerait de nombreux collègues”.

Cela vient après que Save the Children ait parlé à L’indépendant a averti que des milliards pourraient être supprimés des projets d’aide à l’étranger à moins que les ministres n’abandonnent la règle de détourner une partie des fonds vers les réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni.

Le budget de l’aide internationale du Royaume-Uni s’élève à 11,4 milliards de livres sterling, mais en vertu des règles de dépenses du Trésor, les coûts de prise en charge des demandeurs d’asile et autres réfugiés en Grande-Bretagne sont pris en compte.

Au milieu de la guerre en Ukraine et de la crise des bateaux de la Manche, ces coûts ont considérablement augmenté, ce qui signifie qu’environ 3,5 milliards de livres sterling seront dépensés pour le couvrir. Environ 1 milliard de livres sterling supplémentaires de dépenses intérieures sont également classées comme «aide», y compris les subventions de recherche et les bourses.

Selon Les temps, Andrew Mitchell, le nouveau ministre du Développement international, fait pression sur Jeremy Hunt, le chancelier, pour protéger les dépenses d’aide existantes.

Les hauts conservateurs ont évoqué la perspective d’une rébellion à propos de l’inclusion des dépenses pour les réfugiés ukrainiens dans le budget de l’aide étrangère. M. Ellwood a déclaré: «Il y aura certainement du bruit maintenant qu’il est passé de 0,7 à 0,3. [per cent].”

Alors que le chancelier, Rishi Sunak, a promis que l’objectif d’aide de 0,7% reviendrait lorsque le Royaume-Uni n’emprunterait pas pour les dépenses quotidiennes et que son ratio dette sous-jacente par rapport au PIB avait chuté, cependant, avec des pressions pour réduire les dépenses au milieu avertissements de récession, il est probable que la restauration sera encore repoussée.

L’inclusion de ces coûts dans le budget d’aide de 0,5 %, qui est déjà entièrement alloué, entraînera de nouvelles réductions importantes du financement pour ceux qui se trouvent dans les circonstances les plus difficiles à travers le monde », a déclaré Richard Watts, conseiller principal pour le financement du développement.

« Ce n’est pas juste. Le gouvernement britannique devrait veiller à ce que son aide aux réfugiés ici ne se fasse pas au détriment du soutien aux enfants du monde entier en cette période critique. Il peut et doit intensifier, et non reculer.

Les ministres ont déjà ordonné l’arrêt des dépenses d’aide «non essentielles» – en partie à cause de la flambée des coûts en Ukraine – les agences étant toujours dans l’ignorance des projets existants, avec seulement quatre mois restants dans l’année civile.

Sarah Champion, présidente du comité du développement international de la Chambre des communes, a déclaré : « Il est tout à fait juste que nous intervenions pour aider le peuple ukrainien, mais nous ne devons pas abandonner notre engagement envers les plus pauvres du monde en le faisant.

« Nous devons faire preuve de souplesse en augmentant l’objectif de 0,5 % avant que les coûts de l’aide indispensable aux réfugiés ukrainiens n’entraînent des coupes qui causeront de réelles souffrances ailleurs.