Des milliards de plus devraient être supprimés des projets d’aide à l’étranger, prévient Save the Children

Des milliards de dollars supplémentaires seront supprimés des projets d’aide à l’étranger d’ici quelques semaines, à moins que les ministres n’abandonnent les règles détournant un quart des fonds vers les coûts des réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni, prévient Save the Children.

L’alarme a été tirée sur une décision controversée d’inclure les dépenses pour 118 000 Ukrainiens accueillis en Grande-Bretagne dans un budget réduit de 0,7 à 0,5 % du PIB, puis strictement plafonné.

Alors que la guerre se poursuit, Save the Children estime que la facture atteindra 3 milliards de livres sterling, ce qui représenterait 25% des dépenses d’aide en 2022, après que 4 milliards de livres sterling aient déjà été réduits du budget.

L’agence se félicite de l’aide pour les réfugiés fuyant l’invasion, mais dit L’indépendant il y aurait des “conséquences inimaginables” sans une refonte urgente.

“L’inclusion de ces coûts dans un budget d’aide de 0,5%, qui est déjà entièrement alloué, entraînera de nouvelles réductions importantes du financement pour ceux qui se trouvent dans les circonstances les plus difficiles à travers le monde”, a déclaré Richard Watts, conseiller principal pour le financement du développement.

« Ce n’est pas juste. Le gouvernement britannique devrait veiller à ce que son aide aux réfugiés ici ne se fasse pas au détriment du soutien aux enfants du monde entier en cette période critique. Il peut et doit intensifier, et non reculer.

Les ministres ont déjà ordonné l’arrêt des dépenses d’aide «non essentielles» – en partie à cause de la flambée des coûts en Ukraine – les agences étant toujours dans l’ignorance des projets existants, avec seulement quatre mois restants dans l’année civile.

L’indépendant comprend que Liz Truss est sur le point de rompre l’engagement du gouvernement de rétablir l’engagement d’aide de 0,7% en 2024, en raison de ses réductions d’impôts prévues de plus de 30 milliards de livres sterling qui profiteront aux riches.

Le gouvernement n’a révélé qu’à la fin juillet que les dépenses consacrées aux réfugiés ukrainiens seraient considérées comme de l’aide publique au développement (APD) dans la limite de 0,5 %.

Cela faisait suite à une bagarre ministérielle dans laquelle Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères, a perdu face à la ministre de l’Intérieur Priti Patel, qui aurait demandé de l’argent provenant du budget de l’aide.

Il y a aussi de la colère que les dons de vaccins Covid restants soient également considérés comme une aide étrangère, réduisant d’environ 300 millions de livres sterling les dépenses d’aide de cette année.

M. Watts a ajouté: “Liz Truss a fait part de ses inquiétudes quant à l’impact de la guerre en Ukraine sur son budget d’aide et a espéré que le Trésor allouerait des fonds supplémentaires. Si elle est le prochain Premier ministre, elle sera en mesure de faire ce changement.

Sarah Champion, présidente du comité du développement international de la Chambre des communes, a déclaré : « Il est tout à fait juste que nous intervenions pour aider le peuple ukrainien, mais nous ne devons pas abandonner notre engagement envers les plus pauvres du monde en le faisant.

« Nous devons faire preuve de souplesse en augmentant l’objectif de 0,5 % avant que les coûts de l’aide indispensable aux réfugiés ukrainiens n’entraînent des coupes qui causeront de réelles souffrances ailleurs.

Et Preet Kaur Gill, ministre fantôme du travail pour le développement international, a déclaré : « Le Royaume-Uni est à juste titre uni pour soutenir les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre barbare et illégale de Poutine.

“Mais détourner l’aide des pires crises du monde dans une urgence mondiale pousse l’insécurité, l’extrémisme et les gens à fuir leurs maisons – laissant le Royaume-Uni exposé et le monde moins sûr.”

Cependant, Mme Truss est sur le point de remporter la course à la direction des conservateurs sur la promesse de réductions d’impôts substantielles et doit également trouver un moyen de renflouer les ménages et l’industrie confrontés à des factures énergétiques en flèche.

Les conservateurs ont rompu leur propre engagement de manifeste en réduisant les dépenses d’aide de 0,7 % du revenu national, malgré un engagement légal d’allouer ce montant.

La coupe a été imposée malgré les avertissements selon lesquels un grand nombre de personnes mourraient en conséquence, et cela a été fait de manière chaotique dans la hâte de trouver des économies immédiates.

Sous pression, Rishi Sunak, alors chancelier, a promis que les 0,7% seraient rétablis en 2024, à condition que les règles du Trésor soient respectées, à savoir aucun emprunt pour les dépenses quotidiennes et que la dette diminue.

Mais l’Institute for Fiscal Studies, qui a qualifié les plans de Mme Truss d’irréalistes sans d’importantes réductions des dépenses, avertit qu’ils ont également de graves implications pour les dépenses d’aide.

Ben Zaranko, économiste de recherche senior à l’IFS, a mis en garde : « La mise en œuvre d’un vaste ensemble de réductions d’impôts sans réductions des dépenses d’accompagnement aurait pour effet de faire augmenter les emprunts.

“Si, comme cela semble trop possible, le gouvernement était alors sur la bonne voie pour enfreindre ses règles budgétaires par une large marge, cela jetterait un doute sur le fait que les dépenses d’aide reviendraient toujours à 0,7% du PIB d’ici 2024.”

M. Zaranko a souligné que Mme Truss avait fait allusion à l’adoption de nouvelles règles budgétaires, mais elle n’a rien dit sur la restauration de l’aide à l’étranger pendant la campagne.

Save the Children s’attend à ce que 190 000 Ukrainiens arrivent cette année, ce qui représente les coûts suivants : paiements aux autorités locales (1,5 milliard de livres sterling), hébergement (400 millions de livres sterling), aide en espèces (375 millions de livres sterling), frais de santé (500 millions de livres sterling), frais d’éducation ( 300 millions de livres sterling) – un peu plus de 3 milliards de livres sterling au total.

Le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a souligné les règles “sur ce qui constitue une aide”, établies par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

“Le soutien apporté aux demandeurs d’asile ou aux réfugiés pendant les 12 premiers mois de leur séjour au Royaume-Uni, originaires de pays éligibles, compte comme une aide”, a déclaré un porte-parole.