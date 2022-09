Avant que la décimalisation ne se produise au début de 1971 – le processus qui a vu la livre sterling passer de dénominations de livres, de shillings et de pence à seulement des livres et des pence – il était courant de voir des images de monarques précédents sur de l’argent.

Selon la rumeur, cette décision représentait le nouveau monarque tournant le dos à la version républicaine de Cromwell de la Grande-Bretagne, et la tradition se poursuivait chaque fois qu’un nouveau monarque prenait le trône.

La seule rupture avec la tradition est presque venue d’Edouard VIII. Ses pièces devaient faire face de la même manière que celles de son père, pour capturer son côté le plus flatteur, mais comme il a abdiqué moins d’un an après être devenu roi, ses pièces n’ont jamais été émises. Son frère et successeur, George VI, a choisi de faire face à l’opposé de son père, et ainsi la tradition a été restaurée.

Cinq portraits différents de la reine Elizabeth II ont figuré sur la monnaie britannique depuis qu’elle est montée sur le trône en 1952. Le plus récent a été conçu par Jody Clark, et c’était le premier à être créé uniquement à partir de photographies plutôt qu’une séance avec la reine.

La Royal Mint, le producteur officiel des pièces de monnaie du Royaume-Uni, a refusé de commenter la nouvelle monnaie qui sera frappée avec le portrait du roi Charles III, mais elle a fourni la déclaration suivante par e-mail :

“La Monnaie royale a travaillé avec Sa Majesté décédée tout au long de son règne – détaillant son parcours de nouvelle reine à chef d’État respecté à travers cinq portraits de pièces, et s’assurant que chaque nouvelle pièce de monnaie britannique recevait son sceau d’approbation personnel. L’héritage remarquable du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne vivra pendant de nombreuses années à venir.”

La Banque d’Angleterre, qui émet les billets de banque du Royaume-Uni, a confirmé que les billets de banque à l’effigie de la reine continueraient d’avoir cours légal et a déclaré que de nouvelles annonces concernant la monnaie seraient faites “une fois que la période de deuil aura été observée”.