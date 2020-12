LA HAYE, 3 décembre 2020 / PRNewswire / – Une étude récente montre que le Palais de la Paix La Haye contribue très positivement à l’économie internationale. Le Palais de la Paix abrite deux des tribunaux les plus importants du monde, la Cour internationale de justice des Nations Unies et la Cour permanente d’arbitrage. En résolvant les conflits dans la salle d’audience, les tribunaux du Palace aide à éviter des milliards des dommages et des pertes résultant de la guerre.

L’étude récemment publiée par Decisio montre que le Palais de la Paix a une grande valeur pour l’économie mondiale, car les institutions situées au Palais économisent à la communauté internationale des milliards d’euros de dommages économiques. Il est difficile de mesurer exactement ce qui se serait passé sans l’intervention des deux tribunaux hébergés dans le Palais de la Paix, c’est pourquoi trois scénarios avec des variations dans le type et le nombre de conflits ont été appliqués au cours de l’étude. Dans le scénario le plus bas, on a supposé avec prudence que dans l’histoire des tribunaux, un seul conflit à petite échelle avait été résolu, et dans le scénario le plus élevé, 4 conflits à petite échelle et 2 conflits à grande échelle avaient été évités ou résolus. Bien sûr, garantir la paix et sauver des vies humaines est d’une importance capitale, mais la valeur économique de ces scénarios est également énorme: des milliards de coûts de dommages et de pertes sont économisés en empêchant les guerres.

Même au niveau national, le Palais de la Paix contribue positivement à l’économie: il représente plus de 720 emplois (dont 229 au sein du Palais) et les institutions situées au Palais de la Paix dépensent annuellement 120 millions d’euros dans les Pays-Bas, apportant une valeur ajoutée de 70 millions d’euros au PIB néerlandais.

Impact sociétal et amélioration du droit international

Outre l’impact économique, l’étude démontre également que le Palais de la Paix et les tribunaux hébergés dans le Palais servent au développement de la société. Les chercheurs affirment qu ‘«un score élevé de l’état de droit permet d’économiser de l’argent, apporte confiance et investissements et empêche les gens de contracter des maladies liées au stress.

Outre les faits et les chiffres, le rapport montre que le développement du droit international apporte un impact social supplémentaire en provenance du Palais de la Paix. Il facilite des conférences au cours desquelles sont élaborés des concepts de réglementations importantes telles que le droit international de l’adoption. Dans le même temps, l’Académie de droit international de La Haye, depuis sa création, a formé plus de 50 000 étudiants et avocats du monde entier, futurs ambassadeurs et juges de leur pays.

Un seul des six principaux organes des Nations Unies est situé en dehors de New York – et c’est la Cour internationale de Justice basée au Palais de la Paix à La Haye. Le palais vieux de plus d’un siècle est également le plus ancien d’un petit nombre de bâtiments liés à l’ONU. Il est inscrit comme monument national et porte le label du patrimoine européen. Selon les chercheurs, le Palais de la Paix a donc une valeur culturelle, historique et architecturale élevée.

<< Au Palais de la Paix, juridiction internationale, patrimoine culturel et relations internationales se rejoignent sur un terrain neutre et les fruits de ces efforts sont rendus accessibles à un large public. Nous pouvons en être fiers, mais en même temps, nous avons également une obligation de maintenir ce concept réussi pour les générations futures », explique M. Piet Hein Donner, président du conseil d’administration de la Fondation Carnegie et ancien ministre de la Justice de les Pays-Bas.

Le Palais de la Paix a été construit après la première Conférence de paix de La Haye en 1899 à laquelle de nombreux pays participent à l’époque. Il a ouvert ses portes en 1913, grâce à un don du philanthrope Andrew Carnegie qui a créé la Fondation Carnegie pour construire et entretenir le palais à perpétuité. Aujourd’hui, le Palais de la Paix abrite la Cour permanente d’arbitrage (CPA), la Cour internationale de justice des Nations Unies (CIJ) et l’Académie de droit international de La Haye. Les deux tribunaux règlent les différends internationaux par l’arbitrage et la juridiction. La Fondation Carnegie gère également la bibliothèque du Palais de la Paix qui soutient les tribunaux et l’Académie avec sa collection de droit international depuis leur création.

Un groupe d’experts internationaux avec, entre autres, un juge de la Cour internationale de Justice, ainsi que des experts de l’Université de Leiden, la municipalité de La Haye, la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) et plusieurs ambassadeurs ont contribué au rapport. Les chercheurs de Decisio ont collecté et analysé tous les chiffres, faits et entretiens de manière indépendante et neutre, avec le soutien de la municipalité de La Hayeet le commanditaire étant la Fondation Carnegie qui possède et gère le Palais de la Paix.

Le rapport complet peut être lu et téléchargé sur le site Web du Palais de la Paix.

Lien: https://www.vredespaleis.nl/wp-content/uploads/2020/12/Decisio-Economic-and-social-impact-of-the-Peace-Palace.pdf

