Des milliards de dollars perdus en impôts après que le personnel du HMRC est passé au Brexit et à la fraude Covid

Des milliards de livres d’impôts ont été perdus parce que des milliers de fonctionnaires du fisc du HM Revenue & Customs (HMRC) ont été transférés pour travailler sur les programmes du Brexit et de Covid.

La ministre du Trésor, Victoria Atkins, a révélé que 1 040 fonctionnaires avaient été transférés pour faire face aux problèmes liés à la sortie du Royaume-Uni de l’UE, a-t-elle déclaré en réponse aux questions ministérielles.

1 250 autres agents de conformité fiscale – qui enquêteraient généralement sur l’évasion fiscale et la non-conformité – ont été redéployés pour travailler sur les programmes de pandémie de Covid l’année dernière.

Cela signifie que les recettes fiscales récupérées grâce aux travaux de conformité étaient de 30,8 milliards de livres sterling en 2021-2022, soit une baisse de 6 milliards de livres sterling par rapport à l’année précédente.

Les libéraux démocrates – qui ont posé la question parlementaire au ministre – ont déclaré que le gouvernement de Rishi Sunak était en « mode de lutte contre les incendies non-stop » après le Brexit et Covid.

“Ce gouvernement conservateur est en mode de lutte contre les incendies sans arrêt en raison de son incompétence flagrante, de l’accord commercial bâclé avec l’UE aux erreurs impardonnables commises pendant la pandémie”, a déclaré la porte-parole du parti au Trésor, Sarah Olney.

Mme Olney a déclaré: «Les fonctionnaires sont déplacés d’une crise à une autre dans un jeu constant de whack-a-mole. Cela permet aux criminels de s’en tirer en évitant de payer des millions de livres d’impôts.

“Le gouvernement doit intensifier ses efforts pour récupérer des milliards de livres d’impôts impayés, au lieu de demander au public de nettoyer son gâchis”, a-t-elle ajouté.

Avec 9% des travailleurs de la conformité fiscale transférés, le HMRC a fermé un tiers de cas de conformité en moins l’année dernière qu’avant la pandémie, selon les Lib Dems.

Un porte-parole du HMRC a déclaré: «Nous déplaçons les ressources là et quand elles sont le plus nécessaires, et notre performance se reflète dans le fait que nous avons collecté une somme record pour les services publics du Royaume-Uni l’année dernière.

“Le National Audit Office (NAO) a reconnu que le travail de conformité du HMRC offre une bonne valeur au contribuable.”

En décembre, le chien de garde des dépenses de Whitehall a constaté qu’en 2020-2021, le redéploiement du personnel du HMRC vers les programmes de soutien Covid avait réduit de 12% le nombre de ceux qui travaillaient sur la conformité fiscale.

Avant la pandémie, les recettes fiscales provenant du travail de conformité représentaient en moyenne 5,2 % des recettes totales du HMRC. Ce chiffre est tombé à 4,2% entre 2020 et 2022, soit une réduction de 9 milliards de livres sterling, selon le NAO.