Des milliards de dollars en jeu dans une saison de magasinage des fêtes déroutante

Personne ne sait trop quoi penser de la saison des achats des fêtes de cette année. Mais des milliards de dollars en dépendent.

Après deux saisons de vacances pandémiques gâchées par des interpellations, des plans de fête et des chaînes d’approvisionnement, les détaillants espéraient que cette année serait un retour à la raison. Mais juste au moment où il a commencé à apparaître que les familles et les magasins pouvaient sortir leurs vieux livres de jeu, une inflation quasi record et la guerre en Ukraine sont arrivées, ne faisant qu’accroître le malaise général face à l’état du monde.

Certaines choses s’améliorent. La pandémie a reculé, les chaînes d’approvisionnement se sont généralement stabilisées et le marché du travail est solide.

Mais en mars, la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt pour ralentir l’inflation, au moment même où les dirigeants du commerce de détail planifiaient quels jouets, couronnes et chaussettes floues les acheteurs achèteraient cet hiver. Pour essayer d’assurer une saison de magasinage robuste, les détaillants se sont penchés tôt et souvent. Les sapins de Noël sont arrivés chez Costco en août. Amazon a lancé ce qui équivalait à un deuxième Prime Day en octobre. Et il semble que chaque jour ait apporté des publicités pour les offres du Black Friday, comme celles proposées par Target tout au long du mois d’octobre.