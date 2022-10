Des milliards de dollars de financement pourraient relancer l’industrie américaine des matériaux pour batteries

Le financement public et privé de la fabrication de batteries aux États-Unis a explosé, accéléré par l’adoption plus tôt cette année de la loi sur la réduction de l’inflation, qui prévoit des incitations pour les véhicules électriques. Selon les exigences des nouveaux crédits d’impôt pour véhicules électriques, les composants de la batterie doivent provenir et être fabriqués aux États-Unis ou chez ses partenaires de libre-échange. Mais une grande partie des investissements dans la fabrication de batteries s’est jusqu’à présent concentrée sur les étapes ultérieures de la chaîne d’approvisionnement, en particulier les usines qui fabriquent des cellules de batterie pour les véhicules électriques.

Les nouvelles dépenses sont une tentative de construire les premières parties de la chaîne d’approvisionnement afin que les matériaux qui entrent dans une batterie puissent également être fabriqués ou achetés au niveau national. La fabrication de précurseurs de batteries aux États-Unis pourrait contribuer à réduire les coûts des nouvelles technologies et à assurer un approvisionnement régulier en batteries, ainsi qu’à créer de nouvelles entreprises et à créer des emplois.

Le financement est une étape vers « la construction des fondations d’une industrie nationale des batteries », Jonas Nahmprofesseur adjoint d’énergie, de ressources et d’environnement à Johns Hopkins, a déclaré dans un e-mail.

Usines de fabrication de plusieurs milliards de dollars pour les cellules de batterie et les véhicules électriques apparaissent dans tout le pays. Mais les premières parties de la chaîne d’approvisionnement sont encore largement basées en Asie, en particulier en Chine, qui constitue le grande majorité de la capacité mondiale de traitement des minerais et de fabrication d’électrodes.

Cette annonce de financement reflète une tentative de rattrapage des États-Unis, notamment pour le traitement des minéraux utilisés pour fabriquer des batteries. Quatre des projets financés sont des entreprises travaillant à l’extraction et au traitement du lithium, un métal clé pour les batteries lithium-ion. L’approvisionnement en lithium peut devoir multiplier par 20 d’ici 2050 pour répondre à la demande. La production de lithium représente “l’un des éléments vulnérables de la chaîne d’approvisionnement”, déclare Nahm.

Un autre objectif important semble être la production de batteries au lithium-phosphate de fer (LFP), une chimie à moindre coût. Les batteries LFP diffèrent des autres batteries lithium-ion en ce qu’elles ne contiennent ni nickel ni cobalt, deux métaux coûteux qui pourraient être limités dans les décennies à venir.

La technologie LFP pourrait devenir une part importante du marché des batteries au cours des prochaines décennies, représentant potentiellement 40 % de l’offre mondiale d’ici 2030, selon certains analystes. Et les États-Unis n’ont jamais été un centre de production de batteries LFP, selon Evelina Stoikouassocié en stockage d’énergie chez BloombergNEF.

Alors que la plupart des projets se concentrent sur les batteries d’aujourd’hui, quelques subventions financeront des technologies à court terme qui ne sont pas encore largement utilisées. Il s’agit notamment des anodes à base de silicium, qui peuvent augmenter l’énergie stockée dans les batteries lithium-ion.