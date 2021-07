Des milliards de cœurs attendent que PV Sindhu remporte la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo

Pusarla Venkata Sindhu, un nom qui n’a pas besoin d’être présenté en Inde, est prête à manier sa raquette de badminton lors de ses deuxièmes Jeux olympiques à Tokyo, alors même qu’un milliard de cœurs l’attendent pour améliorer la médaille d’argent qu’elle a remportée il y a cinq ans.

Née le 5 juillet 1995 à Hyderabad, la navetteuse maigre, dégingandée et puissante est impatiente d’ajouter plus de médailles à la médaille d’argent qu’elle a remportée aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Le sport et les médailles ne sont pas étrangers à Sindhu car ses deux parents étaient d’anciens joueurs de volley-ball. En fait, son père PV Ramana a remporté une médaille de bronze aux Jeux asiatiques de Séoul en 1986.

La Sindhu de 179 cm est devenue professionnelle à 13 ans et a fait ses débuts internationaux à l’âge de 17 ans. À peine 26 ans, Sindhu fait partie de l’équipe nationale indienne depuis 2013.

En perfectionnant ses compétences en badminton à la Gopichand Academy, fondée par la championne du All England Open 2001, Pullella Gopichand, Sindhu a commencé à se faire une place dans les tournois juniors.

Elle a remporté des titres de badminton junior tels que le All India Ranking Championship, les championnats nationaux sub-juniors et le navetteur basé à Hyderabad a remporté la médaille de bronze aux championnats asiatiques de badminton sub-junior.

Elle a enchaîné avec des victoires impressionnantes d’une médaille de bronze en simple féminin aux Jeux du Commonwealth en 2014 et plusieurs autres.

Tombée amoureuse du sport après avoir vu Gopichand en action au cours de ses années de formation, Sindhu est devenue l’un des plus grands espoirs de médaille de l’Inde à Tokyo.

Très appréciée dans les États télougou de l’Andhra Pradesh et du Telangana, Sindhu travaille actuellement dans le gouvernement de l’AP, car elle s’est vu offrir un poste de collectionneuse adjointe par l’ancien ministre en chef et supremo du parti Telugu Desam, Nara Chandrababu Naidu, après ses exploits olympiques.

Récemment, le ministre en chef de l’AP, YS Jagan Mohan Reddy, a rencontré Sindhu et lui a souhaité bonne chance pour les méga jeux à Tokyo, notamment en distribuant une incitation financière de Rs 5 lakh.

Pas seulement une incitation financière, Reddy a également remis une copie de l’ordonnance du gouvernement attribuant 2 acres de terrain à Sindhu pour créer une académie de badminton dans la ville portuaire de Visakhapatnam.

« Je suis très reconnaissant envers les deux gouvernements (AP et Telangana). Chaque fois que j’avais besoin d’aide ou que je partais pour des tournois, on me donnait un congé de service. Je suis très reconnaissant. Ils comprennent un sportif et apportent leur soutien », a déclaré Sindhu, s’adressant à une chaîne d’information locale.

Elle a déclaré qu’un permis lui avait été immédiatement délivré lorsqu’elle a voulu rejoindre son académie de formation pendant le verrouillage de Covid.

Refusant de choisir un seul sport pour se porter garant, Sindhu a déclaré qu’elle était heureuse de voir le nombre croissant d’athlètes représentant l’Inde dans divers sports, y compris l’escrime.

« Dans chaque État, il y a beaucoup de jeunes. Nous devons juste les motiver et les soutenir avec la bonne pratique et les bons conseils, et il y aura beaucoup plus d’athlètes », a-t-elle noté.

Bien qu’elle soit entrée aux Jeux olympiques de Rio en tant qu’outsider, Sindhu a exprimé sa confiance cette fois avant d’aller à Tokyo qu’elle remportera une médaille.

« Oui, j’espère vraiment ça. Mes préparatifs se passent vraiment bien. Je partirai dans une semaine », a déclaré Sindhu, observant que les Jeux de Tokyo seront un jeu de balle tout à fait différent compte tenu de la pandémie de coronavirus.

Comme de nombreux nouveaux athlètes représentent le pays dans de nouvelles disciplines, Sindhu a souhaité que le pays remporte plus de médailles que lors des derniers Jeux olympiques, bien que cela ne soit pas facile.

L’athlète agile a promis de retourner en Inde avec une médaille de Tokyo alors même que ses sympathisants n’espèrent rien de moins qu’une médaille d’or.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici